Розкриє всі секрети: Трамп вигадав нову "фішку", щоб привернути увагу виборців

Республіканець регулярно щось обіцяє, аби за нього проголосували на виборах

Лідер Республіканської партії, експрезидент США Дональд Трамп, якого нещодавно визнали винним по справі у виплатах порноактрисі, здивував новою заявою. Він пообіцяв, що якщо його оберуть президентом, то він розсекретить деякі документи.

Зокрема ті, що стосуються теракту 11 вересня 2001 року, вбивства Джона Кеннеді та деталі справи мільярдера Джеффрі Епштейна, який покінчив життя самогубством у в’язниці. Про це повідомляє Fox news.

Трамп пообіцяв розсекретити деякі документи

В інтерв’ю Трамп пообіцяв "поквитатись" зі своїми суперниками, коли буде обраний президентом США. Його нещодавно визнали винним по 34 пунктах справи у фальсифікації документів стосовно грошових виплат порноактрисі. Сам республіканець називає цю справу "шахрайством". Він назвав своїх суперників "поганими людьми".

"Це погані люди. Ці люди хворі, і вони роблять такі руйнівні речі… якби не я, вони б переслідували когось іншого", ― сказав Трамп.

Республіканець пообіцяв помститись. Він заявив, що якщо стане президентом США, то розсекретить документи, які стосуються вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, теракту у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року та подробиці справи мільярдера Джеффрі Епштейна. Останнього підозрювали у злочинах сексуального характеру, зокрема ― до схиляння неповнолітніх дівчат до інтиму. Мільярдер наклав на себе руки у в’язниці.

Трамп заявив, що хоче повернути довіру народу до американських інституцій. За його словами, жителі США втратили її.

Є ймовірність, що ці теми політик обрав лише для того, щоб отримати голоси на виборах. Нова "фішка" стосується тем, які досить жваво обговорюють в американському суспільстві. Навколо них є багато теорій змов.

Зазначимо, що республіканець регулярно робить гучні заяви. Останнім часом вони почастішали, бо Трамп бореться за увагу виборців напередодні президентських виборів. Нерідко він згадує і війну в Україні, щоб заробити додаткові політичні бали.

Республіканець обіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Трамп неодноразово заявляв, що може швидко закінчити війну в Україні. Якщо його оберуть президентом, то він завершить її за "24 години".

Наближені до Трампа розповіли на умовах анонімності, що стоїть за цими словами. Нібито Трамп пообіцяє Росії віддати Крим та Донбас, аби закінчити військові дії. У команді республіканця назвали цю новину фейковою.

Трамп заявив про бомбардування Москви, якби був президентом

На одному з заходів, де республіканець зустрічався з донорами, він розповів, що зробив би з Росією, якби вона вторглась до України під час його президентства. Він нібито був готовий бомбити Москву. Про це писало видання The Washington Post.

Трамп також говорив, що застосував би такі самі заходи до Китаю у випадку його вторгнення у Тайвань. Нібито американський політик це говорив Володимиру Путіну та Сі Цзіньпіну під час свого президентського терміну. Він ще заявив, що був єдиним главою США, за час правління якого РФ нікуди не вторгалась.

Заяви про допомогу Україні

Трамп зробив декілька гучних заяв стосовно військової допомоги Києву. Зокрема, він говорив про припинення надання допомоги, якщо Європа не буде платити більше.

Зазначимо, що Трамп неоднократно критикував союзників за низькі витрати на оборонний сектор. Він навіть погрожував вийти з НАТО, але передумав.

Республіканець також пропонував замінити військову допомогу Україні на кредит. Цю заяву він зробив перед республіканськими праймериз ще у середині лютого. Трамп закликав не давати гроші просто так, а дати у борг. Таким чином він хоче отримати підтримку тих американців, які проти безповоротної допомоги Україні.

Президентські вибори у США пройдуть 5 листопада 2024 року. Демократів представлятиме чинний глава держави Джо Байден. Дональд Трамп балотується від Республіканської партії, і зможе брати участь у виборах навіть з в’язниці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що експрем’єр Британії Борис Джонсон вплинув на Трампа, щоб США виділили допомогу Україні. Подробиці розповів Зеленський.