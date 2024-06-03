Суд над Байденом: стали відомі нові подробиці у справі сина президента США

Це перше офіційне звинувачення в історії Америки проти дитини чинного президента

З понеділка, 3 червня, починається відбір присяжних по одній зі справ проти Гантера Байдена, сина президента Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдена. Гантера звинувачують у незаконному поводженні за зброєю, яку він придбав у 2018 році.

Байден-молодший тоді збрехав, що не вживає наркотики, але тоді він боровся з залежністю від "креку" (концентрована форма кокаїну). Подробиці повідомляє BBC.

Гантер Байден може отримати до 25 років в’язниці

Сина президента звинувачують у незаконному поводженні зі зброєю та наданні недостовірних даних для купівлі револьвера. За матеріалами справи він у жовтні 2018 року придбав Colt Cobra.

Прокурор стверджує, що Гантер Байден у письмовій формі підтвердив, ніби не вживає наркотики. Обвинувачений у ті часи боровся з залежністю від "креку".

Байдена-молодшого звинувачують за трьома пунктами:

внесення недостовірних даних у федеральну форму при купівлі зброї (він вказав, що не вживає заборонених наркотичних речовин);

передача недостовірних даних продавцю зброї, у якого купував револьвер (він розказав, що не має залежності від наркотиків);

незаконне зберігання зброї.

Максимальне покарання за першими двома пунктами ― до 10 років. Ще до 5 років Байден-молодший може отримати за незаконне зберігання револьвера. Суд може засудити його до 25 років позбавлення волі та штрафу до 75 тисяч доларів. Цікаво, що у США рідко дають максимальні строки.

Зазначимо, що проти Гантера Байдена відкрито ще одну справу. Його підозрюють в ухилянні від сплати податків.

Справу Гантера можуть використати республіканці

Білий дім офіційно не втручається у судовий процес. Ця справа вважається приватною справою Гантера Байдена.

Юридична компанія сина президента стверджує, що звинувачення проти нього є неконституційними. Вони нібито порушують Другу поправку. Саме вона гарантує право громадянина США вільно носити та зберігати вогнепальну зброю.

Колишній прокурор Південної Кароліни Дік Гарпотліан звертає увагу, що прокуратура порушила кримінальну справу проти Байдена-молодшого саме зараз, коли він вже позбавився від наркотичної залежності. Це питання може зацікавити присяжних.

"Достатньо лише одного, щоб присяжні скасували обвинувачення, та я точно бачу, як один або кілька присяжних ставлять під сумнів правомірність порушення цієї справи", ― сказав Гарпотліан.

Влітку минулого року стало відомо, що Гантер Байден визнав свою вину у несплаті податків та пішов на угоду з прокуратурою. Проте розслідування стосовно незаконного поводження зі зброєю продовжилось.

Розвиток справи проти Гантера Байдена напередодні виборів у США вигідний республіканцям. Тим паче що кандидата від цієї партії Дональда Трампа визнали винним у підробці документів про грошові виплати порноактрисі. Але це завадить політику брати участь у виборах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп пообіцяв розсекретити деякі документи. Зокрема, стосовно теракту 11 вересня та вбивства Кеннеді. Так республіканець прагне привернути до себе увагу виборців та помститись суперникам.