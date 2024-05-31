В США Трампа визнали винним у справі про виплати порноакторці: що йому загрожує

В сумі за усіма пунктами звинувачення Трампу загрожує від 4 до 136 років за ґратами

В штаті Нью-Йорк суд визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у справі щодо фальсифікації документів про виплати порноакторці Стормі Деніелс. Присяжні після дводенного обговорення визнали Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями, які йому висунули прокурори.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що покарання Трампу оберуть тільки після 11 липня, зараз його відпустили без залога.

Зазначається, що в сумі за усіма пунктами звинувачення Трампу загрожує від 4 до 136 років за ґратами. Але малоймовірно, зазначає видання, що експрезидента посадять у тюрму. Оскільки усі злочини, у яких його звинуватили, не вважаються тяжкими, скоріше за все, суд покарає Трампа штрафом, умовним або випробувальним терміном, або у найгіршому разі – домашнім арештом.

Видання підкреслює, що Трамп став першим президентом США, якого засудили за скоєння кримінального злочину. Втім, це не завадить йому вести передвиборчу кампанію, або обіймати посаду президента у випадку, якщо він переможе на виборах.

Раніше "Телеграф" писав, що Секретна служба США, яка охороняє чинних і колишніх президентів, опрацьовує сценарій своїх дій, якщо Дональд Трамп опиниться за ґратами через неповагу до суду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що суд зняв недоторканність з Трампа у справі про штурм Капітолія. У суді також наголосили, що Трамп більше не може використати аргумент про президентський імунітет у контексті цієї справи.