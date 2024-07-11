Нова "залізна завіса"? Трамп хоче зменшити кількість даних, якими США ділиться з союзниками: як це вплине на Україну

У ЗМІ розповіли, які наслідки матиме таке рішення

Кандидат в президенти США Дональд Трамп розглядає можливість скоротити обмін інформацією з Європою. Це може мати жахливі наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на слова іноземних чиновників, які говорили на умовах анонімності. Вони кажуть, що радники Трампа повідомили країнам-союзникам, що скорочення обміну інформацією стане частиною більш широкого плану скорочення підтримки США та співпраці з альянсом із 32 країн.

Окрім цього, стало відомо про пропозицію щодо обмеження обміну розвідданими під час обговорення з радниками Трампа ширших планів скорочення участі США в НАТО. Варто згадати і те, що Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів і намагався підірвати альянс під час свого першого терміну перебування на посаді.

Як це вплине на ситуацію в Україні

"Обмеження інформації може мати жахливі наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Адже саме американська розвідка у 2022 році допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що Путін має намір вторгнутися в Україну", – сказав один європейський чиновник. "Деякі країни не вірили, що Росія має можливості провести успішну військову кампанію".

На прохання про коментар представник кампанії Трампа не відповів прямо, натомість посилаючись на заяву на TruthSocial про те, що колишній президент "відновить мир і відновить американську силу та стримування на світовій арені".

"За словами офіційних осіб, а також високопоставленого чиновника США, скорочення розвідки під час можливої ​​майбутньої адміністрації Трампа було темою обговорення на саміті НАТО цього тижня. Усім їм надали анонімність, щоб вільно обговорювати свої думки щодо другої адміністрації Трампа", — пише Politico.

Чиновники припускають, що зменшення обміну розвідданими США може знизити здатність Європи протистояти російському вторгненню, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розширити військові операції на континенті за межі України.

Варто додати і те, що Джо Байден збільшив кількість інформації, якою США діляться з іноземними союзниками, зокрема щодо Росії. Європейські чиновники заявили, що поки незрозуміло, чи розглядає адміністрація Трампа повернення до попереднього рівня обміну інформацією чи ще більше скорочує.

Занепокоєння щодо планів Трампа в разі його переобрання виникло в той момент, коли НАТО нарощує зусилля зі збору доказів щодо ймовірних диверсійних актів, включаючи підпали, пов’язані з Росією по всій Європі.

"Росія прямо зараз здійснює фактичні акти підпалів і диверсій і планує вбивства на території союзників, намагаючись підірвати підтримку України серед нашого національного населення", – сказав високопоставлений чиновник НАТО. "США посилили обмін розвідданими в рамках НАТО, щоб допомогти у відповідь на ці диверсійні кампанії. І це має реальний вплив".

США завжди ділилися певною інформацією зі своїми союзниками, щоб, наприклад, допомогти їм підготуватися до потенційної терористичної атаки або допомогти альянсу протистояти безпосередній військовій загрозі.

Під час першого терміну Трампа представники його розвідки діяли на лінії, обмінюючись розвідданими зі своїми найближчими партнерами з безпеки, включно з альянсом "П’ять очей". Це не виходило за рамки вимог чи звичаїв.

Адміністрація Байдена вивела цю відповідальність на новий рівень — розробила стратегію зміцнення збору розвідданих про Росію та широкого обміну розвідданими зі своїми союзниками по всьому світу. Вони діляться конфіденційною інформацією із союзниками в телеграмах, у дипломатичних розмовах по всьому світу, в тому числі в Африці, і на брифінгах між вищими керівниками розвідки та їхніми колегами.

"Обмін розвідданими між членами НАТО та Україною був абсолютно необхідним для протидії військовій агресії Росії проти України, а також для виявлення та перешкоджання іншим дестабілізуючим діям Росії в Європі та за її межами", — сказав колишній директор ЦРУ.

За його словами, припинення або значне скорочення обміну розвідданими США з союзниками та партнерами по НАТО матиме негайний, глибокий і потенційно тривалий негативний вплив на інтереси безпеки Заходу.

Збільшення обміну розвідданими адміністрацією Байдена також було частиною ширшої стратегії протидії російському впливу та військовій могутності в куточках земної кулі, де США традиційно домінували, включаючи країни Африки.

Американська розвідка, яку протягом останніх трьох років доводили до НАТО, надала партнерам Вашингтона важливу інформацію про рух Росії на території України, включаючи її військові маневри та тактичні просування, сказав американський чиновник. Він також підкреслив партнерство Москви з Іраном і Північною Кореєю та послідовне використання нею китайських військових технологій для допомоги своїм військовим операціям.

Під час виступу в Georgia Tech у 2022 році директор ЦРУ Білл Бернс сказав, що американська розвідка є "життєво важливою" для війни в Україні, додавши, що війна запропонувала цінні уроки щодо того, "як розвинути хорошу розвідку… і відкрити її та креативно використовувати для дискредитації фальшиві наративи, на яких так часто процвітають супротивники".

У той час як європейські країни також створили розвідувальні офіси високого рівня, розвідка США часто є більш надійною, кажуть офіційні особи, особливо щодо певних питань, пов’язаних з Росією. Без детального обміну інформацією чиновники хвилюються, що європейські країни стануть ще легшою мішенню для Росії.

Однак, є певна інформація, яку США покладаються на отримання від своїх європейських партнерів — і якби Трамп стримав розвідувальні дані, вони теж, ймовірно, помстилися б, сказав один нещодавно відставний високопосадовець США.

"Майже таким же шкідливим, як і припинення співпраці з нашими європейськими союзниками, є той факт, що вони, ймовірно, стримають від нас розвідувальні дані, враховуючи досить швидке та неохайне поводження Трампа з секретною інформацією.Є речі, які знають наші союзники, але ми не знаємо, на які ми розраховуємо, коли йдеться про певні джерела", — сказав один колишній високопоставлений чиновник США.

Додамо, що своєю чергою і Україна відчуває потребу провести новий саміт миру до того, як президентські вибори в США може виграти Дональд Трамп. При цьому другий саміт планується проводити за участі представників Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що на тлі зростаючої підтримки європейськими правими силами американського кандидата в президенти Дональда Трампа, в НАТО готують низку заходів, спрямованих на збереження і посилення довгострокової підтримки України. Альянс планує відрядити до Києва високопоставленого цивільного чиновника.