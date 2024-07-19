Якщо Байден "все"? Що буде далі

До з’їзду демократів у Чикаго залишається місяць, і партія продовжує тиск на Джо Байдена.

За повідомленнями одразу декількох впливових американських політичних ЗМІ, через тиск однопартійців і проблеми зі здоров’ям президент США 81-річний Джо Байден може оголосити про вихід з передвиборчої кампанії.

Поки подібна інформація поширюється лише у формі інсайдів "проінформованих джерел" у Демократичній партії, 19 липня керівниця виборчого штабу Байдена Джен О'Меллі Діллон повідомила: "Президент як ніколи налаштований перемогти Дональда Трампа та його програму "Проєкт 2025" у листопаді".

* Згаданий "Проєкт 2025" був створений відомим аналітичним центром Heritage Foundation і становить майже 900 сторінок консервативного плану дій для наступного президента-республіканця.

Адміністрацією Дональда Трампа у минулому було прийнято 64% пропозицій Heritage Foundation.

Нині центр через програму "Проєкт 2025" закликає до звільнення тисяч державних службовців, значного розширення повноважень президента, демонтажу Департаменту освіти, радикального зниження податків, контролю над ФБР, припинення продажу таблеток для екстреної контрацепції, видворення з країни іммігрантів тощо.

Дональд Трамп неодноразово відхрещувався від цього плану та заявляв ніби "не знає, хто за цим стоїть", хоча CNN встановило, що це не так. Команда Джо Байдена усіляко висвітлює у передвиборчій кампанії найсуперечливіші пункти проєкту, називаючи документ планом другого терміну Трампа на посаді.

Після національного з’їзду Республіканської партії штаб Байдена повторив, що президент буде кандидатом від демократів, хоча в партії залишаються розбіжності щодо цього.

"Джо Байден дав зрозуміти більш ніж чітко: він бере участь у цій гонці, і він хоче її виграти. Більше того, він є ймовірним кандидатом, немає жодного плану щодо альтернативного кандидата", – написав Ден Каннінен, керівник кампанії Байдена у "хитких" штатах у записці, отриманій виданням The Hill.

Утім, якщо Байден все ж вирішить, що хтось краще за нього впорається з загрозою повернення до Білого дому республіканця, як події розвиватимуться далі?

Як це може бути

Подібних прецедентів, коли б впливові члени партії закликали свого головного кандидата зійти з виборів, в сучасній історії США не було.

Якщо Джо Байден оголосить про таке рішення, то тим самим "звільнить" усіх делегатів, яких він зібрав протягом праймерізів — а це під 4 тисячі осіб з усіх штатів. Саме делегати під час національного з’їзду Демократичної партії віддають свої голоси, щоб обрати кандидата в президенти. Для висунення необхідно отримати 1976 голосів. Зазвичай це легка задача для провідного кандидата, адже делегати зобов’язані, згідно з партійними правилами, голосувати за нього.

Якщо Байден вибуває, під час з’їзду в Чикаго 19-22 серпня делегати матимуть право голосувати за будь-якого іншого претендента. І це може породити певний хаос у партії, коли виникне боротьба за те, хто стане кандидатом. Якщо жоден з кандидатів у не набирає більшості голосів, делегати з’їзду обирають кандидата шляхом додаткових турів голосування.

Утім Байден може висловити свою підтримку, наприклад, віцепрезидентці Камалі Гарріс, що значно підвищить, але все ж не гарантуватиме її шанси на номінацію. Ситуація потребуватиме єдності демократів.

Та все ж 59-річна Гарріс, завдяки її досвіду та впізнаваності, вважається найімовірнішим претендентом на заміну Байдену.

Що показує соціологія

Канал ABC повідомив, що американський президент сам доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Гарріс шанси перемогти у виборах. Минулі опитування показували, що рейтинг віцепрезидентки вищий, ніж в інших демократів з потенційними президентськими амбіціями.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене та опубліковане після замаху на Трампа, показало, що проценти підтримки і Байдена, і Гарріс наближені впритул до рейтингу республіканця — 41% у Байдена, 43% у Трампа. Гарріс та Трамп обидва набирають по 44% серед зареєстрованих виборців.

Водночас 69% респондентів вважають Байдена занадто старим для роботи.

Демократична соціологічна компанія Bendixen & Amandi виявила, що Гарріс випереджає колишнього президента Трампа з результатом 42% проти 41%, тоді як Байден та інші можливі кандидати відстають від республіканця.

Часто результат виборів вирішується у "хитких" штатах, де підтримка республіканців і демократів приблизно однакова.

Нове опитування, проведене компанією Emerson College Polling, показало, що експрезидент Трамп лідирує і в загальнонаціональному опитуванні, і в семи "хитких" штатах.

Дані Emerson College Polling

По країні загалом 46% зареєстрованих виборців підтримують Трампа, а 42% — Байдена; 12% не визначилися.

За даними Politico, результати закритого опитування демократів від BlueLabs Analytics показали, що альтернативні кандидати в президенти від Демократичної партії, в тому числі Камала Гарріс, мають кращі рейтинги, ніж Джо Байден, саме серед виборців у ключових штатах.

Хто буде кандидатом у віцепрезиденти Гарріс

У виборчій системі США кандидат у президенти та кандидат у віцепрезиденти висуваються партією єдиним "квитком". Так, Дональд Трамп обрав своїм головним союзником сенатора Джей Ді Венса (що вже спричинило бурхливу реакцію в Україні через позицію Венса щодо війни й підтримки Вашингтоном Києва).

Джо Байден, якщо продовжить свою кампанію, рухатиметься пліч-о-пліч з Камалою Гарріс. Але якщо остання отримає статус кандидата у президенти, то обговорюються три основні кандидатури на пост віцепрезидента: сенатор від штату Арізона Марк Келлі, губернатор Кентуккі Енді Бешир і губернатор Північної Кароліни Рой Купер.

Марк Келлі, не лише політик, а й відомий астронавт, кілька разів відвідував Україну та висловлював свою підтримку, зазначаючи: перемога Росії у війні є неприпустимою.

Губернатор Енді Бешир у березні 2022 року молився за українців, зазначаючи, що "у Кентуккі ми пишаємося тим, що є єдиними з Україною та її народом".

Губернатор Рой Купер під час розмови телефоном із президентом Володимиром Зеленським у квітні 2023 року наголошував на критичній важливості підтримки Штатами українського народу. На початку російського вторгнення Купер розпорядився, аби в магазинах Північної Кароліни прибрали з полиць російські товари.

Варто дочекатися серпневого конвенту, аби почути деталі програми зовнішньої політики демократів. Байден за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні кілька разів проголосив, що "Україна переможе, а Росія зазнає поразки", однак Вашингтон, здається, досі не має єдиної стратегії перемоги Києва у цій війні, і її представлення — одна із задач для партії.

"Якщо підхід США полягає в тому, що ми не можемо підтримувати Україну вічно, тому що ресурси обмежені, тоді ми повинні надати Україні все, що їй потрібно для рішучої перемоги у цій війні. В іншому випадку, що ми робимо? Ми можемо так само спробувати змусити Україну до переговорів. Але загинули тисячі мирних жителів і солдатів. За що? Зрештою, щоб дійти до домовленостей на умовах, які будуть хоча б частково сприятливими для Росії? Тобто або давайте надамо Україні можливості, які їй потрібні для перемоги в цій війні, або змінимо нашу політику.

Але ми не можемо діяти обома способами одночасно. І я думаю, що навіть серед демократів у Вашингтоні ця думка починає посилюватися", — сказав "Телеграфу" Девід Сальво, керуючий директор Альянсу за забезпечення демократії при Німецькому фонді Маршалла (Вашингтон).

Від наступної адміністрації чи то Байдена, чи то іншого/іншої президента США з рядів демократів в разі обрання очікуватимуть бачення, яка мета США у російсько-українській війні, і як врешті має виглядати перемога Києва над Москвою.

Але першочергово на порядку денному для демократів, звісно, з'ясувати, як перемогти Дональда Трампа.