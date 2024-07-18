Байден здається? Демократи обговорюють можливу заміну кандидата, став відомий лідер

Чимало демократів побоюються за шанси Байдена на перемогу

Віце-президентка США Камала Гарріс очолила список претендентів на пост кандидата у президенти від Демократичної партії. Вірогідність того, що саме її висунуть на вибори нині становить 45%, тоді як чинний президент США та кандидат на другий термін Джо Байден — лише 40%.

Про це повідомляє видання Newsweek. Посилаються на дані двох відомих сайтів букмекерських компаній, де можна робити різні ставки.

Як пише Newsweek, чимало відомих політиків-демократів, а також акторів, закликали Джо Байдена вийти з президентської гонки після його дебатів з Дональдом Трампом. Вони відбулися 27 червня в Атланті, і під час цих дебатів "81-річний чинний президент від Демократичної партії неодноразово втрачав хід думок на півслові, що знову викликало занепокоєння щодо його віку та розумової проникливості".

Серйозне занепокоєння шансами Джо Байдена на переобрання висловив і колишній президент США Барак Обама. Про це повідомляє The Washington Post. Як пише видання, Обама вважає, що шлях Байдена до перемоги значно звузився, і вважає, що чинному президенту необхідно серйозно замислитися про життєздатність своєї кандидатури.

Аналогічні побоювання й у конгресвумен Ненсі Пелосі. Видання The New York Times пише про те, що Пелосі прямо сказала про них Байдену у телефонній розмові. Один з очевидців розповів, що конгресвумен сказала Байдену про те, що вона бачила дані опитувань, які свідчать про те, що він не зможе перемогти.

Водночас, як повідомляє видання Newsweek, сам Байден ймовірно почав готувати собі можливість так званого "off-ramp" (з англійської перекладається як "з’їзд з автомагістралі") у президентській гонці. Як зазначає видання, на це вказують його заяви в інтерв’ю Black Entertainment Television.

"Спочатку Байден сказав, що може піти, якщо у нього виникнуть серйозні проблеми зі здоров’ям, а вже через 2 години він показав позитивний результат тесту на COVID. Він знав, що хворий, і намагався вийти з гонки. Поки ви всі граєте в шашки, Байден грав у шахи", — написало видання посилаючись на слова виконавчого директора Центру громадського підприємництва Пола Вільямса.

Американський оглядач та політичний експерт Дженк Уйгур додав: "Президент Байден зараз каже, що якщо буде діагностовано "захворювання", він піде у відставку. Це величезна відмінність від того, що він говорив раніше. І він сказав BET, "Я збирався бути тимчасовим кандидатом". Перехід почався".

На додаток до всього вищезазначеного, видання The New York Times, з посиланням на власні джерела, повідомило про те демократи відклали висування Джо Байдена кандидатом у президенти США.

Як повідомляє видання, онлайн-голосування за кандидатуру Байдена перенесли ймовірно на перший тиждень серпня. Ініціатором перенесення є лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Байден назвав причину, яка може змусити його знятися з виборів. За його словами, він припинив би участь у виборах лише якби у нього виявилися серйозні проблеми зі здоров’ям.