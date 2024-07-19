Вперше із 2020-го. Зеленський і Трамп планують поговорити телефоном: ЗМІ повідомили, коли
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Погодження часу "зідзвона" зайняло якийсь час
Між президентом України Володимиром Зеленським та кандидатом у президенти США Дональдом Трампом запланована телефонна розмова. Вона може відбутися вже у п’ятницю, 19 липня.
Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела, знайомі з планами. Один зі співрозмовників попередив, що графіки часто змінюються, і протягом якогось часу тривало узгодження відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.
Зазначається, що ця телефонна розмова стане першою з того часу, як Трамп залишив Білий дім (у 2020 році). Вона відбудеться на тлі стурбованості в Європі, якою буде політика Трампа щодо війни Росії проти України, якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді.
Трамп неодноразово заявляв, що може врегулювати війну в Україні за один день. Однак ясності у тому, яким чином він планує це зробити, немає.
Як повідомляв "Телеграф", у своєму новому інтерв’ю для ВПС Зеленський заявив, що "всі були б щасливі, якби одна людина у світі – не має значення, Дональд Трамп чи не Дональд Трамп – зміг би зупинити війну протягом 24 годин". Однак, додав він, питання у тому, якою ціною це буде зроблено.