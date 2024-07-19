Если Байден "все"? Что будет дальше

До съезда демократов в Чикаго остается месяц, и партия продолжает давление на Джо Байдена.

По сообщениям сразу нескольких влиятельных американских политических СМИ, из-за давления однопартийцев и проблем со здоровьем президент США, 81-летний Джо Байден, может объявить о выходе из предвыборной кампании.

Пока подобная информация распространяется только в форме инсайдов "проинформированных источников" в Демократической партии, 19 июля глава избирательного штаба Байдена Джен О’Мэлли Диллон сообщила: "Президент как никогда настроен победить Дональда Трампа и его программу "Проект 2025".

* Упомянутый "Проект 2025" был создан известным аналитическим центром Heritage Foundation и состоит из около 900 страниц консервативного плана действий для следующего президента-республиканца.

Администрацией Дональда Трампа в прошлом было принято 64% предложений Heritage Foundation.

Сейчас центр через программу "Проект 2025" призывает к увольнению тысяч государственных служащих, значительному расширению полномочий президента, демонтажу Департамента образования, радикальному снижению налогов, контролю над ФБР, прекращению продаж таблеток для экстренной контрацепции, выдворению из страны иммигрантов и так далее.

Дональд Трамп неоднократно открещивался от этого плана и заявлял, что "не знает, кто за этим стоит", хотя CNN установило, что это не так. Команда Джо Байдена всячески освещает в предвыборной кампании самые противоречивые пункты проекта, называя документ планом второго срока Трампа при должности.

После национального съезда Республиканской партии штаб Байдена повторил, что президент будет кандидатом от демократов, хотя у партии остаются разногласия по этому поводу.

"Джо Байден дал понять более чем четко: он участвует в этой гонке, и он хочет ее выиграть. Более того, он вероятный кандидат, нет ни одного плана по альтернативному кандидату", — написал Дэн Каннинен, руководитель кампании Байдена в колеблющихся штатах в записке, полученной изданием The Hill.

Впрочем, если Байден все же решит, что кто-то лучше него справится с угрозой возвращения в Белый дом республиканца, как события будут развиваться дальше?

Как это может быть

Подобных прецедентов, когда влиятельные члены партии призвали бы своего главного кандидата сняться с выборов, в современной истории США не было.

Если Джо Байден объявит о таком решении, то тем самым "освободит" всех делегатов, которых он собрал в течение праймеризов — а это около 4 тысяч человек из всех штатов. Именно делегаты во время национального съезда Демократической партии отдают свои голоса, чтобы избрать кандидата в президенты. Для выдвижения нужно получить 1976 голосов. Обычно это легкая задача для ведущего кандидата, ведь делегаты обязаны согласно партийным правилам голосовать за него.

Если Байден выбывает, во время съезда в Чикаго 19-22 августа делегаты будут вправе голосовать за любого другого претендента. И это может породить определенный хаос в партии, когда развяжется борьба за то, кто станет кандидатом. Если ни один из кандидатов не набирает большинства голосов, делегаты съезда выбирают кандидата путем дополнительных туров голосования.

Впрочем, Байден может выразить свою поддержку, например, вице-президенту Камале Харрис, что значительно повысит, но все же не будет гарантировать ее шансы на номинацию. Ситуация потребует единства демократов.

И все же 59-летняя Харрис, благодаря ее опыту и узнаваемости, считается самым вероятным претендентом на замену Байдену.

Что показывает социология

Канал ABC сообщил, что американский президент сам поручил провести опрос среди американцев, чтобы узнать мнение о том, какие у Харрис шансы победить на выборах. Прошлые опросы показывали, что рейтинг вице-президента выше, чем у других демократов с потенциальными президентскими амбициями.

Опрос Reuters/Ipsos, проведенный и опубликованный после покушения на Трампа, показал, что проценты поддержки и Байдена, и Харрис приближены вплотную к рейтингу республиканца — 41% у Байдена, 43% у Трампа. Харрис и Трамп оба набирают по 44% среди зарегистрированных избирателей.

В то же время, 69% респондентов считают Байдена слишком старым для работы.

Демократическая социологическая компания Bendixen & Amandi выявила, что Харрис опережает бывшего президента Трампа с результатом 42% против 41%, в то время как Байден и другие возможные кандидаты отстают от республиканца.

Часто результат выборов решается в колеблющихся штатах, где поддержка республиканцев и демократов примерно одинаковая.

Новый опрос, проведенный компанией Emerson College Polling, показал, что экс-президент Трамп лидирует и в общенациональном опросе, и в семи колеблющихся штатах.

По стране в целом 46% зарегистрированных избирателей поддерживают Трампа, а 42% — Байдена; 12% не определились.

По данным Politico, результаты закрытого опроса демократов от BlueLabs Analytics показали, что альтернативные кандидаты в президенты от Демократической партии, в том числе Камала Гаррис, имеют лучшие рейтинги, чем Джо Байден именно среди избирателей в ключевых штатах.

Данные Emerson College Polling

Кто будет кандидатом в вице-президенты Харрис

В избирательной системе США кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты выдвигаются партией единым "билетом". Так, Дональд Трамп избрал своим главным союзником сенатора Джей Ди Венса (что уже повлекло за собой бурную реакцию в Украине из-за позиции Венса относительно войны и поддержки Вашингтоном Киева).

Джо Байден, если продолжит свою кампанию, будет двигаться бок о бок с Камалой Гаррис. Но если последняя получит статус кандидата в президенты, то обсуждаются три основных кандидатуры на пост вице-президента: сенатор от штата Аризона Марк Келли, губернатор Кентукки Энди Бешир и губернатор Северной Каролины Рой Купер.

Марк Келли, не только политик, но и известный астронавт, несколько раз посещал Украину и выражал свою поддержку, отмечая: победа России в войне недопустима.

Губернатор Энди Бешир в марте 2022 года молился за украинцев, отмечая, что "в Кентукки мы гордимся тем, что едины с Украиной и ее народом".

Губернатор Рой Купер во время разговора по телефону с президентом Владимиром Зеленским в апреле 2023 года отмечал критическую важность поддержки Штатами украинского народа. В начале российского вторжения Купер распорядился, чтобы в магазинах Северной Каролины убрали с полок российские товары.

Следует дождаться августовского конвента, чтобы услышать детали программы внешней политики демократов. Байден по итогам саммита НАТО в Вашингтоне несколько раз провозгласил, что "Украина победит, а Россия терпит поражение", однако у Вашингтона, кажется, до сих пор нет единой стратегии победы Киева в этой войне, и ее представление — одна из задач для партии.

"Если подход США заключается в том, что мы не можем поддерживать Украину вечно, потому что ресурсы ограничены, тогда мы должны предоставить Украине все, что нужно для решительной победы в этой войне. В противном случае, что мы делаем? Мы можем также попытаться склонить Украину к переговорам. Но погибли тысячи мирных жителей и солдат. За что? В конце концов, чтобы дойти до договоренностей на условиях, хотя бы частично благоприятных для России? То есть либо давайте предоставим Украине возможности, которые ей нужны для победы в этой войне, либо изменим нашу политику.

Но мы не можем поступать обоими способами одновременно. И я думаю, что даже среди демократов в Вашингтоне это мнение начинает усиливаться", — сказал "Телеграфу" Дэвид Сальво, управляющий директор Альянса по обеспечению демократии при Немецком фонде Маршалла (Вашингтон).

От следующей администрации то ли Байдена, то ли другого/другой президента США из рядов демократов в случае избрания будут ожидать видения, какова цель США в российско-украинской войне, и как, наконец, должна выглядеть победа Киева над Москвой.

Но в первую очередь на повестке дня для демократов, конечно, выяснить, как победить Дональда Трампа.