Неприємний сюрприз для республіканців: Гарріс вперше обійшла Трампа в загальнонаціональному опитуванні

Перевага Гарріс поки що невелика, але це тільки перший дзвіночок

Віцепрезидент США Камала Гарріс випередила експрезидента Дональда Трампа у загальнонаціональному опитуванні, яке провели після рішення Джозефа Байдена покинути президентські перегони. Гарріс набрала 44% симпатій виборців проти 42% у Трампа.

Про це сказано в опитуванні Reuters/Ipsos. Зазначається, що статистична похибка в опитуванні може складати три проценти, а перевага у Гарріс поки що не настільки й велика.

У опитуванні, яке проводили 15-16 липня, Гарріс та Трамп набирали по 44% підтримки. На початку липня Трамп мав симпатій на 1% більше, ніж віцепрезидент США.

Видання пише, що 56% зареєстрованих виборців США заявили під час опитування, що Гарріс, якій 59 років, "має гострий розум та здатна впоратися з викликами перед США". Водночас про 81-річного Байдена таке сказали 22%, а про 78-річного Трампа – 49%. Таким чином, цифри підтримки можуть бути більшими для обох політиків, хоча доля виборів все одно буде вирішена у кількох ключових штатах.

Як повідомлялося раніше, 21 липня президент США Джо Байден вийшов з виборчих перегонів і підтримав Харріс як кандидат на майбутніх виборах. Після цього кампанія Харріс за добу отримала рекордні 81 мільйон доларів на підтримку кампанії.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу.