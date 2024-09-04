Слабкі місця Гарріс і прихована перевага Трампа: боротьба за крісло президента США триває

Експрезидент часто відволікається на незначні аспекти кампанії, наприклад, на порівняння своєї популярності з Гарріс

Камала Гарріс несподівано стала лідером у змаганні за крісло президента США, випередивши свого головного суперника одразу на 2 відсотки. Однак Дональд Трамп усе ще має реальні шанси на перемогу, якщо скористається наявною можливістю.

Детальніше про це пише The Conversation. Журналісти видання проаналізували нинішній перебіг президентських перегонів у США, і стверджують, що попри реальну перевагу у Гарріс лишаються окремі слабкі місця.

Отже, за даними RealClearPolitics, Гарріс наразі обігнала Дональда Трампа майже на два відсотки, а FiveThirtyEight наводить ще вищий показник — різниця становить 3,2 пункта на її користь.

Однак ситуація не така однозначна, як може здатися, на перший погляд. У критично важливих "штатах-гойдалках" — Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії — кандидати йдуть практично на рівних. Обидві кампанії витрачають десятки мільйонів на рекламу лише в Пенсільванії, розуміючи, що мобілізація виборців у цьому штаті може стати ключем до загальної перемоги, пише видання the Сonversation.

Попри деякі невдачі в кампанії, Дональд Трамп, за даними the Сonversation, зберігає приховану перевагу у кількох ключових питаннях: економіка, інфляція та імміграція. Це може зіграти вирішальну роль на виборах. Зараз йому потрібно довести свою позицію на дебатах 10 вересня, де він зможе підкреслити зміни в позиціях Гарріс та наголосити на власних успіхах.

Проте експрезидент часто відволікається на незначні аспекти кампанії, наприклад, на порівняння своєї популярності з Гарріс чи розміру аудиторії на виступах. Його радники, серед яких досвідчені Сьюзі Вайлс та Кріс ЛаКавіта, рекомендують йому повернути фокус на ключові питання, які найбільше турбують виборців. Однак Трамп, схоже, більше довіряє власним інстинктам.

Результат цієї гонки залишається непередбачуваним, і ключовим фактором стане здатність Трампа сфокусуватися на темах, де він має перевагу, і використати цей шанс на дебатах. Якщо він не зможе зосередитися на політиці, йому загрожує втрата можливості вдруге стати президентом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто, у разі її перемоги, радитиме Гарріс, що робити з Україною та як покарати Росію.