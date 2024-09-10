"Готовы к действиям": в США рассказали, как ответят на передачу России иранских ракет

В Вашингтоне пригрозили Ирану ответом

США готовы принять "серьезные меры" по после того, как Иран передал России баллистические ракеты. Тем временем МИД Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана.

Как сообщил заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель, в Вашингтоне "чрезвычайно обеспокоены" информацией о поставках ракет. Он также отметил, что США связались с партнерами по "Большой семерке".

"Мы ясно дали понять с нашими партнерами по G7, что готовы к действиям, которые могут привести к серьезным последствиям", — сказал он.

Патель не стал уточнять о каких именно действиях и последствиях идет речь.

На фоне этого в украинском МИД сообщили, что предупредили Иран в "жесткой форме" о последствиях поставок ракет России.

"Иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и в жесткой форме высказано предупреждение о том, что подтверждение факта поставки Ираном баллистического вооружения государству-агрессору будет иметь разрушительные и непоправимые последствия для украинско-иранских двусторонних отношений", — сообщили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 9 сентября Тегеран подтвердил, что передал российской армии баллистические ракеты в обмен на сою и пшеницу.