У США підтвердили, що Іран передав РФ ракети малої дальності: чим вони небезпечні і коли їх можуть застосувати

Йдеться про досить небезпечне озброєння

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Іран справді передав Росії ракети малої дальності для війни в Україні. За його словами, РФ може застосувати їх уже в найближчі кілька тижнів.

Про це Блінкен заявив журналістам газети The Washington Post. При цьому головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, що Іран міг поставити РФ ракети Arman і Ababil, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів, але при цьому таять у собі серйозну небезпеку.

Ентоні Блінкен підтвердив факт постачання Іраном до РФ балістичних ракет малої дальності. За словами держсекретаря США, Росія може застосувати їх уже протягом наступних тижнів.

Постачання ракет малої дальності "надасть росіянам додаткові можливості" та допоможе їм застосовувати свої балістичні ракети для ураження цілей більшої дальності, які розташовані на території України.

"Іранські ракети надають росіянам додаткові можливості та гнучкість і дозволять Росії сфокусувати власні ракети на цілі більшої дальності", — підкреслив Блінкен.

Цю інформацію також підтвердив і Rikard Jozwiak у соцмережі Х, який висвітлює діяльність Європейського Союзу та НАТО. Він зазначив, що від такого кроку Іран неодноразово застерігав Жозеп Боррель:

Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив, що Іран міг поставити в РФ ракети Arman і Ababil, які вражають цілі на відстані 80 кілометрів. Arman і Ababil схожі своэю "начинкою" на ракети до Himars.

Проте експерт наголосив, що в ракеті Ababil передбачена хороша система наведення і це може становити неабияку загрозу для ЗСУ.

"У ракеті Ababil, до речі, досить якісна система наведення. Оскільки там є версія ракети з напівактивним лазерним наведенням. Тобто фактично ракета безпосередньо летить на підсвічену ціль", — заявив Катков.

За його словами, деякі іранські ракети також можуть вражати рухомі цілі.

"На жаль, ракети з такою системою наведення дуже небезпечні. Оскільки лазерне підсвічування дає змогу вражати рухомі цілі", — додав він.

Нагадаємо, що 6 вересня газета The Wall Street Journal написала, що Іран відправив балістичні ракети малої дальності до Росії. Про це США повідомили своїх союзників.

Спочатку передбачалося, що Іран міг поставити РФ балістичні ракети Fath-360. Іранці позиціонують свою розробку як аналог американського HIMARS із дальністю стрілянини від 30 до 120 кілометрів.

При цьому боєголовка має вагу від 50 до 100 кг. Fath-360 запускається з наземної пускової установки, де може бути шість, чотири або дві ракети.

Видання The Times пізніше повідомило, що Росія отримала від Ірану понад 200 балістичних ракет. На тлі цієї інформації МЗС України звернулося до Ірану, попередивши про "руйнівні наслідки" для двосторонніх відносин.

Раніше "Телеграф" писав, що за даними Інституту вивчення війни, Росія планує закуповувати балістичні ракети у своїх іранських та північнокорейських поплічників. Вони можуть бути ефективнішими для терору українських міст. Росіяни зазнають дефіциту балістичних ракет, боротися з якими українській ППО вкрай складно.