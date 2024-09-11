Американские ракеты вскоре ударят по России? Блинкен и Байден сделали важные намеки
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Иран открыл ящик Пандоры
США могут разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России своим оружием. Вашингтон готов пересмотреть свою позицию из-за того, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана.
Об этом рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен в разговоре со Sky News. По его словам, россияне скорее всего применят иранские ракеты против Украины "в течение нескольких недель".
Отвечая на вопрос о разрешении бить по российским объектам, Блинкен отметил, что "на данном этапе это не исключено". При этом он отметил, что на процесс принятия решений могут повлиять и другие факторы, например, есть ли у Украины возможности применять американское дальнобойное оружие.
Стоит отметить, что позже президент США Джо Байден отвечая на вопрос о том, будет ли снято ограничение на использование дальнобойного оружия ответил: "Мы как раз работаем над этим".
Тем временем заместитель главы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне предположил, что поставки Ираном баллистики в Россию может стать для Запада "триггером".
"Хотелось бы увидеть в пакете на "Рамштайне" новые виды вооружения. У нас до сих пор нет JASSM AGM-158, которые могут быть использованы на платформе F-16 и они также дальнобойные — еще более дальнобойные, чем те, что дают нам Франция —SCALP и Великобритания — Storm Shadow. По моей информации, США близки к такому решению", — говорит он.
Стоит отметить, что Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми намерен приехать в Киев в ближайшее время. Есть вероятность, что это произойдет уже 11 сентября.
На фоне этого аналитики Defense Express показали, как далеко могут бить разные типы ракет.
Как сообщалось ранее, 9 сентября в Иране подтвердили, что передали российской армии баллистические ракеты в обмен на сою и пшеницу. Издание The Times отмечает, что Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет.