Американские ракеты вскоре ударят по России? Блинкен и Байден сделали важные намеки

Иран открыл ящик Пандоры

США могут разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России своим оружием. Вашингтон готов пересмотреть свою позицию из-за того, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана.

Об этом рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен в разговоре со Sky News. По его словам, россияне скорее всего применят иранские ракеты против Украины "в течение нескольких недель".

Отвечая на вопрос о разрешении бить по российским объектам, Блинкен отметил, что "на данном этапе это не исключено". При этом он отметил, что на процесс принятия решений могут повлиять и другие факторы, например, есть ли у Украины возможности применять американское дальнобойное оружие.

Стоит отметить, что позже президент США Джо Байден отвечая на вопрос о том, будет ли снято ограничение на использование дальнобойного оружия ответил: "Мы как раз работаем над этим".

Тем временем заместитель главы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне предположил, что поставки Ираном баллистики в Россию может стать для Запада "триггером".

"Хотелось бы увидеть в пакете на "Рамштайне" новые виды вооружения. У нас до сих пор нет JASSM AGM-158, которые могут быть использованы на платформе F-16 и они также дальнобойные — еще более дальнобойные, чем те, что дают нам Франция —SCALP и Великобритания — Storm Shadow. По моей информации, США близки к такому решению", — говорит он.

Стоит отметить, что Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми намерен приехать в Киев в ближайшее время. Есть вероятность, что это произойдет уже 11 сентября.

На фоне этого аналитики Defense Express показали, как далеко могут бить разные типы ракет.

ATACMS

JASSM

Storm Shadow

Как сообщалось ранее, 9 сентября в Иране подтвердили, что передали российской армии баллистические ракеты в обмен на сою и пшеницу. Издание The Times отмечает, что Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет.