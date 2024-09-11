"На дебатах Трампа-Гарріс демократи перевернули стіл": хто з кандидатів у більш виграшному становищі

Є деякі нюанси з боку обох кандидатів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на дебатах із Камалою Гарріс виглядав не так жваво та бадьоро, як на тлі Джо Байдена. Вона ж, своєю чергою, була більш впевнена і поводилася професійніше. Ймовірно, що це останні дебати Трампа.

Таку думку щодо результатів дебатів "Телеграфа" висловив політтехнолог Олексій Голобуцький. За його словами, те, що за дебатами вже тягнеться шлейф скандалів – очікувано. Співрозмовник наголосив, що спочатку Дональд Трамп закликав провести другі дебати на каналі Fox News, де умови для нього були б сприятливішими.

"А за це АВС (телеканал, яким транслювали дебати, — ред.) вони зараз звинувачують у тому, що ведучі підігравали Харріс. Хоча в основному це було побудовано на фактчеку", — каже Голобуцький.

Політтехнолог додав, що в ході дебатів Дональд Трамп не був таким жвавим, як тоді, коли його опонентом був президент Штатів Джо Байден.

"Коли на тлі Байдена Трамп виглядав жваво, бадьоро, то на тлі Гарріс він виглядає вже справді не дуже молодою людиною. Він повторює одні й ті самі тези. Це проблема Трампа взагалі в дебатах", — зазначив він.

Це, на думку Голобуцького, з одного боку добре для нього вже усталеного електорату. При цьому політтехнолог вважає, що Гарріс виглядала на його тлі візуально краще та впевненіше.

"Вона (Гарріс, — Ред.) теж трохи підбрехувала. Це вже стає традицією. Трамп завів такі норми, що тупо виглядати як Хілларі Клінтон ніхто не хоче. Вона (Гарріс – Ред.) там сказала, що Трамп стане президентом і заборонить аборти. Трамп ніколи чогось не заявляв, звичайно. Це взагалі було б надто навіть для Трампа. Навіть для Венса це було б занадто", — пояснює експерт.

Щодо України, то обидва кандидати висловилися з цього приводу. Трамп, як зазначає Голобуцький, повторював те саме, що й раніше. Єдине, що Трамп свіжого сказав, що саме діяльність Гарріс останніми днями перед великим вторгненням нібито призвела до повномасштабної війни. Дональд Трамп говорив про те, що нібито Путін побачив неспроможність та слабкість у Гарріс і це його спровокувало.

"Ну і, знову ж таки, для свого електорату нові заяви щодо України – це Третя світова війна. Що все це, якщо не буде зупинено, закінчиться Третьою світовою війною. Решта, в принципі, що Харріс говорила — скільки вони зробили в адміністрації Байдена для України й робитимуть, а Трамп заявляв, скільки вони не зробили й що він зупинить війну за один день", — пояснив співрозмовник.

Також він не відкидає, що це були останні дебати Дональда Трампа.

"Гарріс довела, так би мовити, що вона здатна дебютувати, здатна висловлюватися, тому що багато хто сумнівався в тому, що вона таку роль грала при Байдені. Скажімо так, не дуже жваво роль грала. А Трамп? Йому немає сенсу, все ясно, нічого виграшного в нього немає. Вона, ще раз повторюю, вона молодша. Це проблема, це дійсно проблема такої кампанії, що дуже важко, якщо кандидат змінюється, що відбувається, потім дуже важко переорієнтуватися (йдеться про зняття кандидатури Байдена з президентських перегонів — Ред.)".

Важливо, на думку експерта, Трамп називає свою опонентку "марксисткою". Для багатьох американців це погане визнання. Однак принаймні зараз вона ретельно ховає радикальні соціалістичні ідеї.

"І в принципі вона більш технологічна, ну очевидно, що її поводять професійніше, вона, як політтехнолог, скажу, вона правильніше поводиться, так і має діяти в таких ситуаціях, це професійна робота. А Трамп продовжує бути сам собі технологом, сам собі спічрайтером. Тобто він сів на цього коня, так би мовити, своєї харизми, і намагається вичавити з нього все, що тільки можливо, навіть там, де вже в принципі це неможливо. Але якщо він програв дебати, це нічого не означає на виборах", — наголосив політтехнолог.

Він додав, що багато залежатиме від явки на самих виборах.

"Тобто головне завдання Гарріс це привезти і жінок, і молодь на вибори. Якщо вони прийдуть у достатній кількості, то вона переможе. Ну і одразу після дебатів, звичайно, Свіфт (співачка Тейлор Свіфт, — Ред.) підтримала Гарріс. Не знаю, наскільки це заплановано. Вийшло дуже вдало, що вона саме зараз, одразу після дебатів заявила про її підтримку. Це, звичайно, дуже серйозний аргумент для молоді", — каже Голобуцький.

Співрозмовник наголосив, що не знає про симпатії американців до кандидатів після дебатів. Однак він коротко сказав: "Розумію, що різниця величезна".

Довідка: згідно з результатами опитування CNN, зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами, розділилися на думці, хто з кандидатів краще розуміє проблеми таких людей, як вони. 44% опитаних стверджують, що Харріс, 40% обирають Трампа. Це свідчить про зрушення на користь Гарріс. До дебатів 43% вважали, що Трамп краще розуміє їхні проблеми, а 39% — Гарріс.

Виборці, які стежили за ефіром, віддали Трампу перевагу над Гаррісом з питань економіки — 55% до 35%.

82% зареєстрованих виборців, які дивилися дебати у вівторок, кажуть, що вони не вплинули на їхній вибір президента. 14% сказали, що вони змусили їх переглянути думку, але не змінили її. 4% заявили, що дебати змінили їхню думку про те, за кого голосувати.

Експрес-опитування CNN про переможця дебатів у США: Гарріс — 63%, Трамп — 37%.

"Ну, таке буває. Все-таки демократи реально перевернули стіл із відходом Байдена", — сказав Голобуцький на результати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Камала Гарріс під час дебатів сказала Дональду Трампу, що Путін "з’їв би його на обід".