"Я загроза демократії": Трамп розповів, хто винен у замаху на нього

Він упевнений, що демократи несуть відповідальність за те, що сталося

Кандидат у президенти США Дональд Трамп звинуватив представників демократичної партії у причетності до замаху на нього, що стався у липні на мітингу в Пенсільванії. При цьому доказів політик не навів.

Свої припущення Трамп озвучив 10 вересня під час дебатів із представницею Демократичної партії США Камалою Гарріс. Слова екс-президента Америки пролунали у прямому ефірі.

"Я, мабуть, отримав кулю на думку через те, що вони говорять про мене. Вони говорять про демократію, я загроза демократії. Вони загроза демократії ", — сказав політик.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на критику Гарріс через кримінальні розслідування щодо себе.

Трамп без жодних доказів припустив, що його опонент та Міністерство юстиції були використані проти нього як зброя.

Нагадаємо, що замах на Дональда Трампа стався у середині липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс кілька разів вистрілив із карабіну. Одна з куль зачепила вухо політика. Друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрілка була ліквідована на місці.

Через кілька тижнів почала поширюватися теорія, що у Трампа ніхто не стріляв. Відомий фотограф Піт Соуза зробив кілька знімків Трампа. На них видно, що вухо, яке зачепила куля, повністю загоїлося. Після публікації цих фото обліковий запис фотографа в соцмережі Х було заблоковано.

У замах не повірив і директор ФБР Крістофер Рей. Він засумнівався, що в Трампа потрапила куля. Рей припустив, що це міг бути уламок. Тим часом сам Трамп продовжив запевняти, що він мав кульове поранення у вухо. При цьому речник екс-президента США Стівен Чунг назвав заяву директора ФБР "поширенням брехні з політичних причин".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ФБР змогли зламати телефон нападника.