"Ганебний провал": після дебатів Трампа та Гарріс спалахнув великий скандал, що сталося

Мережа наповнюється гнівними коментарями

Ведучі теледебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс у Філадельфії Девід Мьюїр та Лінсі Девіс з ABC News зіткнулися з хвилею критики на свою адресу. У мережі їх звинуватили в упередженості щодо кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

На думку людей, які піддали ведучих критиці, упередженість виявлялася декількома способами: Трампу нібито ставили більше ворожих питань, ставили додаткові питання, а також більше уваги приділяли перевірці його фактів. Про це пише Daily Wire.

Серед тих, хто вважав несправедливим деякі моменти на дебатах, а саме, в їхньому проведенні, опинився син Дональда Трампа, відомі журналісти, ведучі, генеральний директор Babylon Bee, а також інші.

Трамп-молодший на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter розкритикував фактчекерів за те, що ті перевіряли нібито лише факти Трампа, але не Гарріс).

"Дивно, як хакерські модератори abcnews займаються лише "перевіркою фактів" Трампа і дозволяють Камалі брехати без зупинки", — написав він. "Фейкові новини — вороги народу!"

Далі він навів конкретні приклади, де, на його думку, не були перевірені факти з боку Гарріс:

"Модератори не перевірили факти, які розповіла Камала, коли вона згадала брехню про Шарлотсвілл. Модератори не перевірили факти, які розповіла Камала, коли вона збрехала про зміну своєї позиції з питання фрекінгу. Модератори не перевірили факти Камали, коли вона неодноразово брехала про позицію Трампа".

Незалежний журналіст Крістофер Руфо написав на X:

"Ці відверто упереджені "перевірки фактів", які часто вводять в оману, абсурдні. Це не журналістика. Це пропаганда".

Ведуча Sirius XM Мегін Келлі розкритикувала Мьюїра та Девіса, написавши:

"Ці модератори — ганебний провал, і це одні з найбільш упереджених і несправедливих дебатів, які я коли-небудь бачила. Ганьба вам, ABC. Нападки на Трампа настільки погані й очевидні, що це призведе до зворотних результатів", — додала вона.

Генеральний директор Babylon Bee Сет Діллон сказав:

"Камала стримує модераторів у цих спільних дебатах проти Трампа. Безумовно найслабша ланка".

Політичний коментатор Ноа Поллак написав:

"Ведучі ABC ганьбляться, захищаючи Гарріс від необхідності відповідати, чи вона підтримує аборти на пізніх термінах вагітності з частковим народженням".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Камала Гарріс дорікнула Дональду Трампу за відсутність підтримки єдності НАТО. Вона також заявила, що диктатор Путін "з’їв би його на обід".