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"Ганебний провал": після дебатів Трампа та Гарріс спалахнув великий скандал, що сталося

Автор
Анастасія Мокрик
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Дональд Трамп та Камала Гарріс Новина оновлена 11 вересня 2024, 10:00
Дональд Трамп та Камала Гарріс. Фото Колаж "Телеграфу"

Мережа наповнюється гнівними коментарями

Ведучі теледебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс у Філадельфії Девід Мьюїр та Лінсі Девіс з ABC News зіткнулися з хвилею критики на свою адресу. У мережі їх звинуватили в упередженості щодо кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

На думку людей, які піддали ведучих критиці, упередженість виявлялася декількома способами: Трампу нібито ставили більше ворожих питань, ставили додаткові питання, а також більше уваги приділяли перевірці його фактів. Про це пише Daily Wire.

Серед тих, хто вважав несправедливим деякі моменти на дебатах, а саме, в їхньому проведенні, опинився син Дональда Трампа, відомі журналісти, ведучі, генеральний директор Babylon Bee, а також інші.

Трамп-молодший на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter розкритикував фактчекерів за те, що ті перевіряли нібито лише факти Трампа, але не Гарріс).

"Дивно, як хакерські модератори abcnews займаються лише "перевіркою фактів" Трампа і дозволяють Камалі брехати без зупинки", — написав він. "Фейкові новини — вороги народу!"

Далі він навів конкретні приклади, де, на його думку, не були перевірені факти з боку Гарріс:

"Модератори не перевірили факти, які розповіла Камала, коли вона згадала брехню про Шарлотсвілл. Модератори не перевірили факти, які розповіла Камала, коли вона збрехала про зміну своєї позиції з питання фрекінгу. Модератори не перевірили факти Камали, коли вона неодноразово брехала про позицію Трампа".

Незалежний журналіст Крістофер Руфо написав на X:

"Ці відверто упереджені "перевірки фактів", які часто вводять в оману, абсурдні. Це не журналістика. Це пропаганда".

Ведуча Sirius XM Мегін Келлі розкритикувала Мьюїра та Девіса, написавши:

"Ці модератори — ганебний провал, і це одні з найбільш упереджених і несправедливих дебатів, які я коли-небудь бачила. Ганьба вам, ABC. Нападки на Трампа настільки погані й очевидні, що це призведе до зворотних результатів", — додала вона.

Генеральний директор Babylon Bee Сет Діллон сказав:

"Камала стримує модераторів у цих спільних дебатах проти Трампа. Безумовно найслабша ланка".

Політичний коментатор Ноа Поллак написав:

"Ведучі ABC ганьбляться, захищаючи Гарріс від необхідності відповідати, чи вона підтримує аборти на пізніх термінах вагітності з частковим народженням".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Камала Гарріс дорікнула Дональду Трампу за відсутність підтримки єдності НАТО. Вона також заявила, що диктатор Путін "з’їв би його на обід".

Теги:
#США #Критика #Дебати #Дональд Трамп #Провідні #Камала Харріс #Хейт