Дебаты Харрис и Трампа: что сейчас поможет Украине переломить ход войны

Эти дебаты скорее были о внутренней политике с элементами упоминания Украины

Дополнением дебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис стал сегодняшний приезд в Киев Блинкена и премьер-министра Британии. Они могут дать разрешение на удары по территории России вглубь в несколько сотен километров, а это, в свою очередь, могло бы существенно изменить ход войны.

Об этом "Телеграфу" сказал украинский политолог, автор книг "Как работает путинская пропаганда" и "Как сделать Украину успешной" Николай Давидюк. По его словам, это также позволило бы снизить угрозу ударов по украинским городам.

"Это будет "вишенкой на торте" дебатов. И это поможет Украине получить возможность, хотя бы попытаться переломить ход войны, а второе – отодвинуть удары по Украине гораздо дальше", — говорит Давидюк.

Риторика Трампа и его обещания завершить войну

Политолог считает, что риторика Трампа стара и ничего нового он не сказал. Пока позиция Камалы выглядит более проукраинской, а Трампа более равноудаленно сдержанной. Хотя, как добавляет собеседник, с точки зрения временных дедлайнов более радикален.

"Камала пытается быть чем-то средним между Хиллари Клинтон и Обамой, но где-то шутит, где-то атакует. И компанию выстраивает, что она антитрамп. Голосуйте за нее, чтобы не пришел Трамп. Вот то, что мы точно видим. По словам, риторике, я не думаю, что было сказано, что такое ультрановое и ультраинтересное, чтобы мы выпали в осадок и такие – ого, этого не было сказано", — подчеркнул Давидюк.

Он обращает внимание, что в этих прениях не было ни компроматов, ни планов, ни стратегий не было. Эти дебаты скорее были о внутренней политике с элементами упоминания Украины. Учитывая ее важность, учитывая, что мир сегодня действительно крутится вокруг нас.

Поддержка Харрис со стороны Тейлор Свифт: Повлияет ли это на молодых избирателей

Николай Давыдюк заметил, что борьба за Тейлор Свифт продолжается уже почти два года. И Байден хотел ее получить.

"Это самое лучшее, что произошло. Конечно, 228 миллионов подписчиков. Думаю, что сейчас штаб Трампа тоже соберет популярных прореспубликанских персон. Думаю, что Чаком Норрисом точно не ограничится, сделают таких мощных, голливудского уровня, инфлюэнсеров", — говорит политолог.

По его словам, Тейлор Свифт, Ким Кардашьян, спортсмены, певцы — это те, кто больше всего влияет на избирательную кампанию.

"Большое количество особо республиканских избирателей обожают Свифт, они его поддерживают. И оно сейчас показывает, что он один из сильнейших инфлюэнсеров", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Камала Харрис во время дебатов сказала Дональду Трампу, что Путин "съел бы его на обед".