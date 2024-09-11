Як дебати Трампа та Гарріс відгукнуться Україні? Прогноз від політолога Олексія Гараня

Для американців головне — це внутрішні питання, зокрема економічна ситуація, проблеми з мігрантами тощо

Дебати між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс не суттєво змінять позицію американських виборців щодо України. Основою вибору будуть питання внутрішньої політики та компетентності кандидатів. Щодо Трампа, його мінус — це непередбачуваність і певна хаотичність у прийнятті рішень.

Про це "Телеграфу" розповів професор Києво-Могилянської академії, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань. За його словам, перш за все, дебати особливо не вплинуть на ставлення американських виборців до ситуації в Україні.

"Так, певний вплив буде, але для американців головне — це внутрішні питання, зокрема економічна ситуація, проблеми з мігрантами тощо. Саме ці аспекти будуть визначати результат виборів. На подальшу політику США вплине те, хто переможе і яку політику буде обрано", — каже Гарань.

Він вважає, що політика Байдена наразі є дещо непередбачуваною, хаотичною і не зовсім зрозумілою, не лише стосовно України, але й інших країн світу. Під час дебатів він намагався обійти цю тему.

"Натомість Гарріс кілька разів згадувала Україну в контексті війни та необхідної допомоги. Її політика більш передбачувана. Хоча й варто згадати, що за часів президентства Трампа, Україна отримала перші поставки зброї, зокрема протитанкові комплекси "Джавелін" — підмітив співрозмовник.

Також Гарань звернув увагу, що обіцянки Трампа швидко завершити війну виглядають популістичними, і незрозуміло, як він збирається тиснути на Путіна і Зеленського для припинення війни. Як саме він забезпечить мир — це питання.

"Серед республіканських виборців і конгресменів теж є ті, хто підтримує Україну. Рішення про продовження підтримки України було ухвалене двопартійною більшістю, хоча багато республіканців утрималися. Однак зараз частина республіканців закликає Байдена дозволити використання американської зброї для ударів по цілях у Росії", — додає професор.

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"Гарріс наголосила, що Байден зробив рішучі кроки для надання допомоги Україні. Хоча ми маємо претензії до Байдена, оскільки ця допомога була неповною і запізнілою, з перервами. Ми не знаємо, що було б, якби початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну застав президентство Трампа. Але факт є фактом, що порівняно з Трампом, який коливався, Байден зайняв більш рішучу позицію", — каже професор.

Гарань пропонує згадати, що Байден був віцепрезидентом у 2014 році, коли їхня політика після анексії Криму і початку агресії на Донбасі була слабкою. Однак у 2022 році Байден показав інший підхід.

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Олексій Гарань вважає, що кожен кандидат намагається заручитися підтримкою відомих особистостей. Чим більше таких людей, тим краще. Однак це не завжди спрацьовує, адже у 2016 році Клінтон отримала на 3 мільйони голосів більше, ніж Трамп, але переміг саме він завдяки особливостям виборчої системи.

"Певний вплив може бути, якщо таких діячів буде багато. Але ядерний електорат Трампа — це люди, які йому просто вірять, попри всі скандали. Тому головне питання — чи вдасться демократам залучити на свій бік тих, хто коливається, і чи вдасться їм утримати своїх прихильників, зокрема тих, хто вважає Байдена недостатньо рішучим, наприклад у питаннях Ізраїлю. Це ще один момент. В середовищі самих демократів є люди, які критикують позицію Байдена по Палестині", — підкреслив він.

Професор також висловив думку, що це не відповідає дійсності, але дуже ліве крило демократів так вважають. І теж питання, чи вони підуть на вибори, чи віддадуть голоси Камалі. В будь-якому разі політика і вибори є часто непередбачуваними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто став переможцем дебатів за даними опитування від CNN.