Гарріс під час дебатів заявила Трампу, що Путін "з'їв би його на обід"

Трамп отримав чимало нещадної критики від Гарріс

Під час президентських дебатів у США 11 вересня нинішня віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс дорікнула Дональду Трампу за відсутність підтримки єдності НАТО. Вона вважає, що Трампу не можна повертатися до Білого Дому, адже той достатньо прихильний до російського президента. При цьому, на думку Гарріс, її суперник не дооцінює того, на що здатний Путін.

Слова кандидатки у президенти наводить видання The Hill. Серед іншого Гарріс також додала, що Штатам нині пощастило не мати у президентському кріслі Дональда Трампа. Інакше — "Путін уже сидів би в Києві", а також розмірковував би про напад на Польщу.

"Чому б вам не сказати 800 000 польських американців прямо тут, у Пенсільванії, як швидко ви б відмовилися заради прихильності та того, що, на вашу думку, є дружбою з, як відомо, диктатором, який з’їв би вас на обід?" — звернулася вона до опонента.

Гарріс звинуватила Трампа у серйозній прихильності до світових диктаторів та автократів. На її переконання, американський лідер має підтримувати вже існуючі політичні союзи (на кшталт НАТО), аби зміцнювати позиції країни на світовій арені.

"Альянси, які ми маємо в усьому світі, залежать від нашої здатності піклуватися про наших друзів і не віддавати перевагу нашим ворогам", — зазначила вона під час дебатів, додавши, що "багато чого поставлено на карту".

Також вона підкреслила, що американці повинні мати змогу покластися на свого лідера, а той, у свою чергу, — розуміти " важливість ролі та відповідальності Америки щодо забезпечення стабільності". Трамп же, за її словами, готовий "продати принципи" в обмін на "особисті лестощі".

Цікаво, що Трамп і Гарріс приділили чимало уваги темі війни в Україні. При цьому напередодні букмекери стведжували, що це питання начебто не мало б бути ключовим для обговорення між опонентами.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні дебатів Камала Гарріс почала поступово втрачати свою незначну перевагу серед виборців. Однак нині аналітики знову високо оцінюють її шанси на перемогу.