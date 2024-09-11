"Граємо в третю світову": Гарріс і Трамп вперше зустрілися на дебатах, головні тези

Дебати тривали 90 хвилин

У Філадельфії, штат Пенсільванія, віце-президент Камала Гарріс (кандидат у президенти від демократів) та колишній президент Дональд Трамп (кандидат від республіканців) зустрілися на теледебатах. Вони продовжувалися протягом 90 хвилин на телеканалі ABC News.

Ведучими цього заходу стали Девід Мьюїр та Лінсі Девіс. Кожен із кандидатів мав дві хвилини для відповідей на запитання. Після заключних заяв колишній президент Дональд Трамп говорив близько 42 хвилин та 52 секунд, а віце-президент Камала Гарріс говорила близько 37 хвилин та 36 секунд.

"Телеграф" зібрав головні тези з виступів Дональда Трампа та Камали Гарріс.

Що казав Трамп:

Про війну в Україні:

"Я знаю Зеленського, я знаю Путіна, у нас хороші стосунки, вони шанують мене. Вони не шанують Байдена. Його за що шанувати?"

"Вони неправильно вели переговори, вона (Гарріс) вела переговори з Путіним та Зеленським, і через 3 дні почалася війна. Вона найгірший переговорник"

"В інтересах США досягти угоди та покласти воєнному конфлікту в Україні кінець".

"Путін сидів би зараз у Москві і був би набагато щасливішим, ніж зараз, але у нього є ядерна зброя і, можливо, врешті-решт він його використовуватиме. Він почав війну, тому що вони неправильно вели переговори, вона вела переговори з Путіним і Зеленським і за 3 дні почалася війна.

"Я хочу, щоб війна припинилася. Я хочу врятувати життя, тому що люди гинуть мільйонами, цифри набагато вищі, ніж ті, які ви отримуєте, це фейкові цифри".

"Ми граємо в третю світову. Путін має ядерну зброю — ніхто про це не замислюється."

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Кандидат про Байдена:

"Де наш президент? Ми навіть не знаємо, чи він президент. Його викинули з цих президентських перегонів, як собаку якусь. Ми не знаємо, чи живий він взагалі."

"Байден не знав, як розмовляти з Путіним. А тепер стало пізно, мир на порозі 3-ї світової війни".

"Байден гадки не мав, як розмовляти з Володимиром Путіним. Він гадки не мав, як це зупинити, а тепер у вас мільйони загиблих, і ситуація тільки погіршується".

Про Ізраїль:

"Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося б. І Путін би теж не напав би на Україну. А Гарріс ненавидить Ізраїль, якщо вона стане президентом, то Ізраїлю через 2 роки не буде. У Ірану не було грошей на ХАМАС і "Хезболла" при мені, а вони зняли з них санкції і гроші у них тепер є".

Про міграцію:

"Вони (мігранти. – Ред.) їдять собак, люди, які приїхали, вони їдять кішок. Вони їдять свійських тварин у людей, які там живуть, і це те, що відбувається в нашій країні, і це ганьба".

Про економіку:

"У мене чудовий план. Люди зможуть ходити на роботу, заробляти хороші гроші для нашої країни. У неї (Гарріс – Ред.) немає плану, вона просто скопіювала план Байдена", – сказав Трамп і назвав Камалу Гарріс "марксисткою".

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Що казала Гарріс

"Америка є лідером, який підтримує міжнародне право і демонструє силу. Народу потрібен президент, який розуміє роль Америки в плані забезпечення стійкості світу."

Про війну в Україні:

"Добре відомо, що він (Трамп, — Ред.) сказав Путіну, що той може робити все, що йому заманеться, вторгатися в Україну; добре відомо, що він назвав "геніальним" момент, коли Росія вторглася в Україну".

"Якби Трамп був президентом — Путін сидів уже в Києві. І це стосується не лише України. Тому всі наші соратники раді, що він не президент. Путін, його друг уже з’їв би його на обід".

"Я думаю, якби Трамп став президентом, він просто відвернувся від цієї війни і від підтримки України. Я зустрічалася із Зеленським за кілька днів до повномасштабної війни, я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. І так ми об’єднали 50 країн у допомозі Україні".

Про війну в Ізраїлі:

"7 жовтня ХАМАС вбивали та ґвалтували мирних жителів Ізраїлю, тому Ізраїль має захищатися. Але при цьому загинуло багато мирних палестинців – і дітей та матерів. Тому все, що ми хочемо – мир. Потрібно шукати рішення для співіснування двох країн, щоб Ізраїль відчував себе безпечно, і палестинці мали самовизначення".

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Про аборти:

"Наразі більш ніж у 20 штатах діє його заборона на аборти. Тобто навіть заборонено робити аборт для жертв згвалтувань. Це аморально. Уряд та Трамп не повинні вказувати, що робити жінкам зі своїм тілом".

"Сьогодні ви побачили два плани ведення країни — один веде вперед, а інший — назад… Я хочу інвестувати в економіку майбутнього, підтримувати молоді сім’ї та літніх людей, я буду президентом, який захищатиме наші фундаментальні права та свободи, зокрема права жінок робити зі своїм тілом, що вважають важливим".

Міграція та безпека кордонів:

"Я підтримала законопроєкт про безпеку кордонів, це допомогло б нам боротися з торгівлею зброєю та наркотиками на кордоні США. А Трамп був проти цього законопроєкту".

Про Трампа:

"Світові лідери сміються з Дональда Трампа. Я розмовляла з військовими керівниками, деякі з яких працювали з вами, і вони кажуть, що ви — ганьба".

"Наші союзники НАТО дуже вдячні, що ви більше не президент. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, придивляючись до решти Європи, починаючи з Польщі".

"У нього немає плану на вас. У нього немає економічного плану. Його план погіршить ситуацію в економіці США."

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Через кілька хвилин після закінчення дебатів кампанія Гарріс закликала до нового раунду.

"Під яскравим світлом американський народ побачив вибір, з яким йому доведеться зіткнутися цієї осені на виборах: між рухом вперед з Камалою Гарріс або відступом із Трампом. Ось що вони побачили сьогодні ввечері й що вони побачать на других дебатах у жовтні. Гарріс готова до других дебатів. Дональд Трамп?" — сказала Джен О’Меллі Діллон.

Довідка: 78-річного колишнього президента США Дональда Трампа було офіційно висунуто кандидатом від Республіканської партії на з’їзді в липні. 59-річна Камала Гарріс, нинішній віцепрезидент США, стала кандидатом у президенти від Демократичної партії у серпні після виходу з передвиборчих перегонів Джо Байдена — це сталося невдовзі після його невдалих дебатів із Трампом у червні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про сильні та слабкі сторони Трампа та Гарріс.