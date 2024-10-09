Найтовстішого ведмедя знайшли в США: скільки він важить (фото)

Цей ведмідь важить понад 360 кілограм.

У Сполучених Штатах Америки визначилися із найтовстішим ведмедем у світі. Йдеться про ведмедицю Грейзер, яка проживає у заповіднику Катмай на Алясці.

Про це повідомляє видання The Sun. Ведмедиця важить до 800 фунтів, що становить понад 360 кілограмів. Її визнали найтовшою за результатами змагання, де ведмеді борються один з одним у поєдинках із вибуттям до однієї поразки.

Грейзер воювала з іншим ведмедем на прізвисько Чанк, який є одним з популярних ведмедів у регіоні.

Щоправда, змагання ознаменувалося трагічною подією. За даними співробітника заповідника, одного разу Грейзер навчала своїх дітей ловити рибу, але ведмежат забрав сильну течію річки на територію суперника. В результаті Чанк, який перебував на полюванні, вбив одного з дитинчат.

Смерть ведмедика зняли на камери. Це викликало у Грейзер лють і вона кинулася на вбивцю своєї дитини.

Грейзер, ведмедиця гризлі зі світлими вухами та довгою прямою мордою, має величезну популярність на річці Брукс. За словами співробітників заповідника, її безстрашність і сила заслужили на повагу, оскільки більшість ведмедів уникають конфронтації.

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