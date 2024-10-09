Самого толстого медведя нашли в США: сколько он весит (фото)

Данный медведь весит более 360 килограмм

В Соединенных Штатах Америки определились с самым толстым медведем в мире. Речь идет о медведице Грейзер, которая проживает в заповеднике Катмай на Аляске.

Об этом сообщает издание The Sun. Медведица весит до 800 фунтов, что составляет более 360 килограмм. Ее признали самой толстой по результатам соревнования, где медведи сражаются друг с другом в поединках с выбыванием до одного поражения.

Грейзер сразилась с другим медведем по кличке Чанк, который является одним из популярных медведей в регионе.

Правда, соревнование ознаменовалось трагическим событием. По данным сотрудника заповедника, однажды Грейзер учила своих детей ловить рыбу, но медвежат унесло сильное течение реки на территорию соперника. В результате Чанк, который находился на охоте, убил одного из детенышей.

Смерть медвежонка засняли на камеры. Это вызвало у Грейзер ярость и она бросилась на убийцу своего ребенка.

Грейзер, медведица гризли со светлыми ушами и длинной прямой мордой, пользуется огромной популярностью на реке Брукс. По словам сотрудников заповедника, ее бесстрашие и сила заслужили уважение, поскольку большинство медведей избегают конфронтации.

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