У Дніпрі під Києвом виловили хижу рибу-мутанта із зеленим м’ясом (відео)

Рибалки були вражені

У водах Дніпра неподалік Києва чоловікові вдалося виловити щуку середніх розмірів, яка виділялася незвичайним "забарвленням". Рибалка вирішив розрізати її прямо на березі і побачив, що м’ясо у риби зеленого кольору.

Таке незвичайне явище іноді зустрічається у природі, але вважається дуже рідкісним. Подібну рибу не рекомендується їсти, кажуть деякі фахівці, проте багатьох не лякає "зелене" м’ясо і його використовують для приготування юшки.

Щуку із зеленим м’ясом виловив рибалка у водах Дніпра неподалік столиці. Відповідне відео розповсюджується у місцевих Telegram-каналах.

Подібні випадки справді бувають, але такий "ексклюзивний" улов трапляється лише одиницям. Зокрема, кілька років тому канадець теж упіймав щуку дуже дивного забарвлення. А 2020 року щуку з м’ясом зеленого кольору виловив і рибалка на Рівненщині.

Забарвлення м’яса будь-якої риби залежить від корму, яким вона харчується. Цього року, завдяки спекотному та сухому літу, водна зелень розплодилася та набрала надмірну кількість хлорофілу, який зрештою й пофарбував м’ясо щуки у зелений колір.

Внаслідок того, що для хижої щуки водяна рослинність не є основним кормом, то її організм не встиг переробити зелений пігмент до того, як вона була спіймана.

Деякі фахівці стверджують, що така щука не є небезпечною і її можна вживати в їжу. У той час, як інші знавці застерігають від подібних експериментів.

Нагадаємо, на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невідомою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Дарницькому районі столиці чоловікові вдалося впіймати на вудку величезного товстолоба. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав рибу з води та поклав її на берег.