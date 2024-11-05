Вибори в США: екзітполи демонструють незначну перевагу Гарріс над Трампом

За Гарріс будуть голосувати переважно чорношкірі та латиноамериканці, за Трампа – білі виборці

Віцепрезидент США Камала Гарріс, кандидат від Демократичної партії станом напередодні виборів має невелику перевагу над своїм опонентом, республіканцем Дональдом Трампом. Поточна перевага Гарріс складає приблизно 4%.

Про це свідчать дані опитування PBS News/NPR/Marist, яке тривало з 31 жовтня по 2 листопада. За даними, які отримали після бесід зі 1297 респондентами, Гарріс підтримує 51% виборців, а Трампа – 47%.

Також зазначається, що Трампа підтримує 51% чоловіків та 44% жінок, проти 47% та 55% відповідно у Гарріс. 54% білих виборців готові віддати голос за Трампа, проти 45% за Гарріс. А от серед чорношкірих та латиноамериканських виборців Гарріс має абсолютну перевагу – 83% та 61% відповідно.

У опитуванні сказано, що 55% з ймовірних виборців вже віддали голос достроково, а третина планує проголосувати в день виборів. Шанси на перемогу респонденти оцінюють, як 49% у Гарріс та 46% у Трампа. Також, зазначається в опитування, судячи з усього, прихильники Гарріс активніше користуються достроковим та поштовим голосуванням – 56% з них проголосували за віцепрезидента, а 42% за Трампа. Проте серед тих, хто піде голосовати в день виборів, 53% прихильників Трампа та 45% – Гарріс.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США пройдуть вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.

Понад 75 мільйонів виборців у Сполучених Штатах використали своє право достроково проголосувати на президентських виборах. Це понад 48% від загальної кількості зареєстрованих виборців 2020 року. Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс теж проголосувала дистанційно, як і чинний президент США Джозеф Байден.