Трамп заявил о "мошенничестве" на выборах в ключевом штате: у Харрис ждут и других выходок

Страсти вокруг выборов накаляются

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп уже заявил о масштабном "мошенничестве" на выборах. Тем временем в штабе кандидата от демократов Камалы Харрис считают, что ее оппонент объявит о победе досрочно.

Как сообщает CNN, сообщения Трампа о мошенничестве касались избирательных участков в Филадельфии. Стоит отметить, что аналогичные обвинения он предъявлял и в 2020 году.

"Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Приближаются правоохранительные органы!", — написал политик в своих соцсетях.

В полицейском участке Филадельфии журналистам рассказали, что им ничего неизвестно о заявлениях Трампа, поскольку им не поступали сообщения о ситуациях, требующих их вмешательства.

Информацию о фальсификация также опроверг член комиссии избирателей в городе, республиканец Сэт Блюштейн.

Филадельфия это крупнейший город штата Пенсильвания, который является одним из самых важных для обоих кандидатов. Победа в этом колеблющемся штате может принести сразу 17 голосов.

Стоит отметить, что распространение непроверенной информации является частью информационной кампании, которая проходит в социальных сетях. На данный момент известно, что около половины избирателей Трампа считают выборы сфальсифицированными. Среди сторонников Харрис таких только 18%

У Харрис также опасаются, что Трамп может заявить о своей победе досрочно, но ее советники обещают, что эти заявления не останутся без ответа.

При этом сама кандидат от демократов готова дать развернутый комментарий для американцев до конца текущего дня вне зависимости от того, будет ли к тому времени известен результат голосования.

Напомним, "Телеграф" ведет трансляцию того, что происходит на выборах в США. Там можно ознакомиться с последними новостями по ходу выборов.