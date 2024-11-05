Демократія висить на волосині? The New Yorker оцінив вибори у США

Останні місяці були для Америки дуже напруженими

Американський тижневик The New Yorker представив обкладинку до свого наступного випуску. Він вийде в понеділок, 11 листопада, після виборів президента США.

На обкладинці зображена картина з назвою "Натягнутий канат". The New Yorker пише, що оскільки президентські перегони 2024 року наближаються до кінця, "країна здається все більш розділеною, а демократія висить на волосині".

Зазначається, що автор картини карикатурист Баррі Блітт зосередився на одному, з чим погоджуються всі, як республіканці, так і демократи. За його словами, місяці, що передували виборам, були сповнені напруги.

"Канатохідці на великій висоті змушують мене надзвичайно нервувати. Але все це тьмяніє на тлі того, як я ставлюсь до того, що поставлено на карту на цих виборах", — підкреслив Блітт.

Нагадаємо, на думку посла України у США у 2015-2019 роках Валерія Чалого, не варто очікувати на результати виборів у США сьогодні-завтра. За його словами, можливий сценарій проведення другого туру.

Раніше "Телеграф" також писав про тонкощі виборів у США, які потрібно знати. Зокрема, як визначать переможця та коли оголосять результати.