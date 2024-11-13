"Якщо РФ переможе, то воювати доведеться нашим дітям": лідером республіканців у Сенаті став друг України

З обранням Джона Туна республіканці в Сенаті здобудуть деяку незалежність від Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп почав формувати свою команду, з якою працюватиме після повернення до Білого дому. Водночас, новим лідером Республіканської партії в Сенаті стане Джон Тун.

Про це повідомляє Reuters. Під час голосування він здобув перемогу над опонентом, сенатором зі штату Техас Джоном Корніном. Рік Скотт, сенатор від штату Іллінойс, якого вважають близьким соратником Трампа, програв вибори ще в першому турі.

Журналісти Reuters пишуть, що з обранням Туна республіканці в Сенаті отримають певну незалежність від свого кандидата в президенти — Дональда Трампа.

Джона Туна було обрано в Сенат США в 2005 році від штату Південна Дакота. У 1997-2003 роках був членом Палати представників США від Південної Дакоти. Він виступав за ухвалення законопроектів, які передбачали виділення допомоги Україні.

Навесні 2024 року він наголошував, що США повинні допомагати Україні та не дати Росії перемогти та рухатися далі, до країн НАТО. Інакше на війну вирушатимуть американські сини та дочки, говорив Тун.

Раніше "Телеграф" розповідав про настрої щодо підтримки України, які панують у партії Трампа.