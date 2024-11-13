Трамп уже вирішив, хто знайде шлях до миру в Україні, – Fox News

Джерело видання назвало його "людиною з великим авторитетом"

Дональд Трамп, який здобув перемогу на виборах президента США, визначився з кандидатурою спеціального представника з українських переговорів.

Шукати шлях до миру буде доручено дуже авторитетній людині. Про це повідомляє Fox News з посиланням на інформацію із численних джерел.

Очікується, що обраний президент Дональд Трамп незабаром призначить українського посланця миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією, пише видання.

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, прийти до мирного врегулювання, — сказало одно з джерел. — Ви скоро це побачите".

Передбачається, що ця робота не буде оплачуваною, оскільки Курт Волкер на добровільних засадах виконував обов’язки спеціального представника на українських переговорах з 2017 до 2019 року.

Що відомо про кандидатів на інші посади

Трамп блискавично висуває кандидатури тих, хто, на його думку, має увійти до складу його кабінету та стати його радниками з найважливіших питань.

Так, він уже визначився із двома ключовими посадами адміністрації Білого дому. Радником національної безпеки стане Майк Волтц, а держсекретарем стане Марко Рубіо.

Губернатор Південної Дакоти Крісті Ноем швидше за все отримає посаду голови Департаменту внутрішньої безпеки (DHS). Ноем говорила, що підтримка України є "порожньою тратою" і "дорожчою стратегічною помилкою", оскільки підштовхне Росію до поглиблення відносин із Китаєм. Крім того, вона вважала, що США надто покладаються на санкції, як засіб стримування Кремля.

12 листопада Трамп заявив про створення нового Департаменту урядової ефективності, який відповідатиме за скорочення бюджетних видатків і так звану реструктуризацію федеральних агентств. Новий департамент очолять мільярдер Ілон Маск та американський консерватор Вівек Рамасвамі. Також Трамп визначився з кандидатурою нового директора ЦРУ – ним стане Джон Реткліфф.