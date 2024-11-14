Скандальні призначення Трампа можуть виявитися трюком? З’явилося цікаве припущення

В Америці формується нове керівництво

Новообраний президент США Дональд Трамп продовжує підшукувати кандидатів на ключові посади і деякі його рішення викликають нерозуміння навіть серед його прихильників. Одними з найспірніших кандидатур є Тулсі Габбард, яка претендує на посаду директора національної розвідки, та Метт Гетц, який може стати генеральним прокурором США.

Однак такі призначення можуть бути лише певним "трюком" з боку Трампа, оскільки кандидатури Гетца та Габбард майже напевно не підтримають в Конгресі. Про це пише професор університету Чикаго Костянтин Сонін на своїй сторінці у Фейсбук.

Відомо, що Дональд Трамп "номінував" двох своїх надійних соратників на важливі посади. Так, Тулсі Габбард претендує на посаду директора національної розвідки, а конгресмен Метт Гец пропонується в якості міністра юстиції-генпрокурора США.

"Реакція — шок і обурення, адже кандидатури, м’яко кажучи, викликають суперечки. Ґаббард відзначилась не лише своїми поглядами, а й підтримкою агресії Путіна проти України в перші дні війни. Ґетца переслідували скандали — виникали питання, скільки років було його дівчатам, з якими він заводив нетривалі романи", — підкреслює Сонін.

За його словами, дані призначення є певним "жестом вдячності" з боку Трампа, оскільки ці дві кандидатури напевно не затвердить Сенат, від голосування якого і залежатимуть реальні призначення на посади в новому уряді США.

Дональд Трамп розуміє, що такі спірні кандидатури не мають шансів на успіх, але він використовує "номінації" в якості своєрідної "подяки" своїм вірним союзникам.

"Але, як на мене, цей весь галас можна проігнорувати, бо Сенат, схвалення якого необхідне, навряд чи їх затвердить. У республіканців є 53 голоси, з яких двоє точно не підтримають Трампа, та й ще чимало "інституціоналістів", які врешті-решт виступлять проти. Скоріше за все, навіть до голосування не дійде — в найближчі тижні на них спливе стільки компромату, що вони самі відмовляться.

Навіщо це Трампу? Гадаю, це його спосіб висловити вдячність за багаторічну лояльність. Він розуміє, що вони не пройдуть, але вже сама номінація — це певна честь", — припустив професор.

Цю думку підтримав і колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Він також вважає, що скандальні кандидатури Трампа – це своєрідний "трюк, щоб нагородити лояльних людей".

"Нові призначення Трампа на генерального прокурора та директора національної розвідки виглядають дуже погано. Вони викликали здивування навіть у фанатів Трампа. Константін Сонін Konstantin Sonin пояснює, і на мою думку, дуже правильно. Це просто такий трюк, щоб нагородити лояльних людей, але їх призначення все одно не затвердить Конгрес", — написав Милованов у соцмережі.

Нагадаємо, сенатор від Флориди Марко Рубіо та конгресмен Майкл Уолтц стануть Державним секретарем та радником Трампа з національної безпеки. "Телеграф" раніше писав, що відомо про Рубіо та Уолтца і як вони ставляться до України.