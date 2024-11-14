Скандальные назначения Трампа могут оказаться трюком? Появилось интересное предположение

В Америке формируется новое руководство

Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает искать кандидатов на ключевые должности и некоторые из его решений вызывают непонимание даже среди его сторонников. Одними из самых спорных кандидатур являются Тулси Габбард, которая претендует на должность директора национальной разведки, и Мэтт Гетц, который может стать генеральным прокурором США.

Однако такие назначения могут быть лишь определенным "трюком" со стороны Трампа, так как кандидатуры Гетца и Габбард почти наверняка не поддержит Конгресс. Об этом пишет профессор Чикагского университета Константин Сонин на своей странице в Фейсбук.

Известно, что Дональд Трамп "номинировал" двух своих надежных соратников на важные должности. Так, Тулси Габбард претендует на пост директора национальной разведки, а конгрессмен Мэтт Гэтц предлагается в качестве министра юстиции-генпрокурора США.

"Реакция — все потрясены, потому что кандидатуры, мягко говоря, очень спорные. Габбард отличилась много чем, включая поддержку путинской агрессии против Украины в первые дни войны. Против Гэтца велись расследования — вопрос, сколько лет было его девушкам, с которыми он заводил короткие романы", — подчеркивает Сонин.

По его словам, данные назначения являются определенным "благодарственным жестом" со стороны Трампа, так как две эти кандидатуры практически наверняка не утвердит Сенат, от голосования которого и будут зависеть реальные назначения на должности в новом правительстве США.

Дональд Трамп понимает, что такие спорные кандидатуры не имеют шансов на успех, но он использует "номинации на должности" в качестве своеобразной "благодарности" для своих верных союзников.

"Мне кажется, что этот весь шум можно опустить, потому что Сенат, утверждение которого требуется, их не утвердит. У республиканцев 53 голоса, из них два не поддерживают Трампа, и ещё куча "институционалистов", которые будут в конечном счёте против. Да и до голосования, скорее всего, не дойдет — в ближайшие недели про них столько всего всплывет, что сами снимутся.

Зачем это Трампу? Я думаю, что это форма благодарности за многолетнюю лояльность. Он понимает, что они не пройдут, но честь уже быть номинированным", — предположил профессор.

С таким мнением согласен и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Он также считает, что скандальные кандидатуры Трампа — это своеобразный "трюк, чтобы наградить лояльных людей".

"Новые назначения Трампа на генерального прокурора и директора национальной разведки выглядят очень плохо. Они вызвали недоумение даже у фанатов Трампа. Константин Сонин объясняет, и по моему мнению, очень правильно. Это просто такой трюк, чтобы наградить лояльных людей, но их назначение все равно не утвердит Конгресс", — написал Милованов в соцсети.

Напомним, сенатор от Флориды Марко Рубио и конгрессмен Майкл Уолтц станут Государственным секретарем и советником Трампа по национальной безопасности. "Телеграф" ранее писал, что известно о Рубио и Уолтце и как они относятся к Украине.