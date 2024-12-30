Пошкодження кабелів у Балтійському морі. Слідство знайшло на дні важливий доказ

Через негоду дослідження дна призупинили

Фінляндія виявила під водою сліди від волочіння якоря, ймовірно, залишені танкером Eagle S після пошкодження кабелю Estlink 2 у Балтійському морі. Вони тягнуться на десятки кілометрів.

Про це повідомляє видання Yle з посиланням на Центральний департамент карного розшуку поліції Фінляндії. Слідству поки не вдалося точно встановити, в якому місці якір був опущений.

Інспектор поліції Самі Пайла розповів про хід підводного розслідування, яке провели на місці пошкодження кабелю Estlink 2. Воно поступово прояснює картину того, що сталося.

"Слід закінчується там, де судно підняло якірний ланцюг, а від цього місця на схід (слід, — ред.) тягнеться на кілька десятків, якщо не майже на сотню кілометрів", — уточнив він.

Він додав, що у поліції Фінляндії вже склалося попереднє уявлення про те, що трапилося. Там припускають, що це якірний слід судна Eagle S.

"Ми змогли з’ясувати це завдяки підводним дослідженням. Робота велася у співпраці між Прикордонною службою та Центральною кримінальною поліцією, і я можу сказати, що в нас є попереднє розуміння того, що сталося в морі і як утворився цей якірний слід", — зазначив Пайла.

Через погані погодні умови та занадто сильний вітер дослідження морського дна довелося призупинити. Як тільки дозволить погода, його буде відновлено.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся. Пізніше з’ясувалося, що його пошкоджено, й приблизно у той час там проходили два судна.

Як повідомляв "Телеграф", 26 грудня Фінляндія затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука, який підозрюють у пошкодженні підводного електрокабелю з Естонією Estlink 2. Танкер прямував із Санкт-Петербурга (РФ) до Єгипту.