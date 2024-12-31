Виток даних масштабний: Китай здійснив вдалу кібератаку на Міністерство фінансів США

Наразі немає доказів того, що китайський державний суб'єкт вже ще має доступ до інформації

Китайські хакери, ймовірно пов'язані з офіційним Пекіном та підтримуваним китайським урядовим суб'єктом, здійснили вдалу кібератаку на Міністерство фінансів США. Китайцям вдалося отримати доступ до робочого місця деяких державних службовців та низки несекретних документів.

Про це пише The New York Times із посиланням на лист адміністрації чинного президента США Джозефа Байдена, який був відправлений на адресу Конгресу. У листі зазначається, що 8 грудня Мінфін США отримав повідомлення від сторонньої компанії BeyondTrust про те, що китайські хакери отримали ключ безпеки, який дозволив їм віддалено отримати доступ до деяких робочих станцій Казначейства та документації на них.

"На основі наявних ознак, інцидент був пов'язаний з китайським державним суб'єктом Advanced Persistent Threat (APT). Відповідно до політики Казначейства, зломи, пов'язані з APT, вважаються серйозним інцидентом у сфері кібербезпеки", – сказано у листі.

Мінфін США у співпраці з Федеральним бюро розслідувань та розвідувальними службами провів оцінку наслідків злому. Скомпрометовану службу відключили, немає доказів того, що китайський державний суб'єкт вже ще має доступ до інформації. В Міністерстві не уточнили дату епізоду, проте пообіцяли інформувати Конгрес надалі.

Нагадаємо, нещодавно Україна зазнала однієї з наймасштабніших кібератак на урядову інфраструктуру. Під удар потрапили ключові державні реєстри, вебсайти Міністерства юстиції, портал державних сервісів "Дія" та інші критично важливі системи.

До цього фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України вчергове атакували російський фінансовий сектор, який задіяний у забезпеченні окупаційної армії. Цього разу під удар потрапив "МТС-Банк", в роботі якого стався масштабний збій.