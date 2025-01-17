Маск втратив мільйони доларів. Ракета Starship вибухнула над США (епічні відео)

Ілон Маск назвав попередню причину невдачі, але коментатори мають власну версію подій

SpaceX втратила космічний корабель Starship під час сьомого тестового польоту. Зв'язок із кораблем перервався через 9 хвилин після старту.

Про це повідомила старший менеджер із розробки систем якості SpaceX Кейт Тайс, передає СNBC.

Запуск відбувся з бази Starbase у Техасі. На борту корабля перебував вантаж, що імітував 10 супутників Starlink нового покоління. Люди на борту були відсутні.

Перший етап польоту пройшов успішно — ракетний прискорювач "Надважкий" приземлився на стартовому майданчику. Однак верхній ступінь корабля вибухнув під час входження в атмосферу. Уламки впали в Атлантичний океан.

Федеральне управління цивільної авіації США навіть змушене було тимчасово змінити маршрути кількох рейсів над Карибським басейном, зокрема літаків JetBlue, Spirit та FedEx. Травмованих та пошкоджень майна не зафіксовано.

Ілон Маск назвав попередню причину аварії. Це витік кисню та палива у відсіку над вогнетривкою перегородкою двигуна. За його словами, тиск перевищив можливості вентиляційної системи. SpaceX планує посилити протипожежний захист та збільшити вентиляційну площу.

Втім, у коментаторів своя версія подій. Вони публікують відео, де видно, що ракета була не ціла ще перед запуском.

Через те що верхній ступінь вибухнув, Ілон Маск втратив мільйони доларів. Проте точна сума наразі не розголошується. І взагалі вартість ракети Starship тримають в секреті. Та відомо, що наразі вона коштує понад 10 мільйонів доларів, а, можливо, і значно більше. Для порівняння, запуск меншої ракети Falcon 9 обходиться клієнтам у 62 мільйони доларів.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп та Маск разом відвідали запуск ракети Starship. Два тижні Маск провів у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, але тепер, схоже, настала черга Маска влаштовувати прийом президенту.