Укріплення зв'язків? Трамп та Маск разом відвідали запуск ракети Starship

19 листопада Трамп та Маск відвідали пусковий майданчик SpaceX поблизу кордону з Мексикою

Новообраний президент США Дональд Трамп та керівник компанії SpaceX Ілон Маск разом відвідали шостий запуск багаторазової ракети Starship. Таким чином, Маск, схоже за все, продовжує укріплювати свій вплив в оточення нового президента США.

Про це повідомляє Associated Press. Зазначається, що два тижні Маск провів у маєтку Трампа в Мар-а-Лаго, але тепер, схоже, настала черга Маска влаштовувати прийом президенту.

19 листопада обидва відвідали пусковий майданчик SpaceX "Бока Чіка" поблизу кордону з Мексикою, з якого запускали Starship. Трамп під час візиту уважно слухав пояснення про те, як працюватиме тестовий пуск та подивився на сам запуск ракети. Він пройшов не ідеально: багаторазовий прискорювач не повернувся на стартовий майданчик, як було у жовтні, а впав у Мексиканську затоку.

Проте, зазначає видання, присутність Трампа доводить, що вплив Маска в оточенні нового президента дуже великий та може мати серйозні наслідки для американської внутрішньої та зовнішньої політики. Не кажучи вже про те, що Маск все більше втручається у роботу американського уряду.

Зазначимо, що Маск вже викликає роздратування в оточенні Трампа через те, що поводиться "ніби він співпрезидент". Мільярдер майже не виходить з резиденції Мар-а-Лаго та постійно втручається в роботу перехідної команди.

Нещодавно Трамп призначив Ілона Маска та Вівека Рамасвамі керівниками нового Департаменту ефективності уряду. Це сталося після того, як мільярдер підтримав Трампа на виборах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Маск брав участь у розмові Трампа і Зеленського. Мільярдер стає дуже впливовою людиною в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.