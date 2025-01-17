Маск потерял миллионы долларов. Ракета Starship взорвалась над США (эпические видео)

Илон Маск назвал предварительную причину неудачи, но комментаторы имеют собственную версию событий

SpaceX потеряла космический корабль Starship во время седьмого тестового полета. Связь с кораблем прервалась через 9 минут после старта.

Об этом сообщила старший менеджер по разработке систем качества SpaceX Кейт Тайс, передает СNBC.

Запуск состоялся из базы Starbase в Техасе. На борту корабля находился груз, имитирующий 10 спутников Starlink нового поколения.

Первый этап полета прошел успешно — ракетный ускоритель "Сверхтяжелый" приземлился на стартовой площадке. Однако верхняя степень корабля разразилась во время вхождения в атмосферу. Обломки упали в Атлантический океан.

Федеральное управление гражданской авиации США даже вынуждено было временно изменить маршруты нескольких рейсов над Карибским бассейном, включая самолеты JetBlue, Spirit и FedEx. Травмированные и повреждения имущества не зафиксированы.

Илон Маск назвал предварительную причину аварии. Это утечка кислорода и топлива в огнеупорной перегородке двигателя. По его словам, давление превысило возможности вентиляционной системы.

Впрочем, у комментаторов своя версия событий. Они публикуют видео, где видно, что ракета была не цела еще перед запуском.

Из-за того, что верхняя степень взорвалась, Илон Маск потерял миллионы долларов. Однако точная сумма пока не разглашается. И вообще стоимость ракеты Starship держат в секрете. Но известно, что сейчас она стоит более 10 миллионов долларов, а, возможно, и гораздо больше. Для сравнения, запуск меньшей ракеты Falcon 9 обходится клиентам в 62 миллиона долларов.

Также ранее "Телеграф" писал, что Трамп и Маск вместе посетили запуск ракеты Starship. Две недели Маск провел в имении Трампа в Мар-а-Лаго, но теперь, похоже, настал черед Маска устраивать прием президенту.