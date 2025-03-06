"Вы больные и извращенные": Трамп поставил ультиматум ХАМАСу

Американский президент обратился к боевикам Сектора Газы

Президент США Дональд Трамп требует от радикального движения ХАМАС отпустить всех заложников. В противном случае, он угрожает боевикам смертью.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth. Свою речь он начал с того, что назвал представителей этого движения "больными извращенцами".

"Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, или вам конец. Только больные и извращенные люди хранят тела, а вы больные и извращенные", — написал американский президент.

Если же члены ХАМАС не выполнят требования, то Трамп обещает передать Израилю "все необходимое, чтобы закончить работу".

Кроме того, президент США обратился к жителям Сектора Газы с обещанием "прекрасного будущего", если они выполнят его требования по заложникам.

"Примите умное решение. Освободите заложников сейчас, или позже будете расплачиваться в аду", — написал Трамп.

Стоит отметить, что Трамп в феврале заявлял о намерении приобрести Сектор Газы и заняться его восстановлением под присмотром США. Члены ХАМАС после этого раскритиковали американского президента, отметив, что его предложение "абсурдно".