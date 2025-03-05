Вперше за 28 років США ведуть прямі переговори з ХАМАС: чого хочуть досягти

Жодна попередня адміністрація США не наважувалася говорити з ХАМАС без участі Ізраїлю

Війна на Близькому Сході може закінчитись, адже адміністрація Дональда Трампа веде прямі переговори з терористичним угрупуванням ХАМАС щодо звільнення заручників, яких утримують бойовики. А також можливості "ширшої" угоди про припинення війни в Секторі Газа.

Про це пише Axios, посилаючись на власні джерела. У матеріалі видання йдеться, що переговори з ХАМАС веде уповноважений президента США у справах заручників Адам Белер. Він навіть зустрічався з представниками палестинського угруповання в столиці Катару.

Журналісти зазначають, що сторони також обговорювали питання звільнення всіх інших заручників і досягнення довгострокового перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем. Натомість наразі жодних домовленостей не вдалося досягти.

Ці переговори є "безпрецедентними", оскільки США раніше не співпрацювали безпосередньо з ХАМАС, який ще 1997 року Вашингтон оголосив терористичним угрупованням.

Axios наголошує, що підхід президента США Дональда Трампа до конфлікту на Близькому Сході відрізняється від підходу його попередника Джо Байдена, який неодноразово погрожував "пекельною платою" для ХАМАС.

У матеріалі видання також йдеться, що жодна попередня адміністрація США не наважувалася говорити з ХАМАС без участі Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" писав, що на Близькому Сході ситуація залишається неспокійною, а на кордоні Сирії та Лівану відбуваються бойові дії.