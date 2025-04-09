Шо може змусити Трампа скасувати мита. Штучний інтелект назвав шість причин

Змусити його "позадкувати" може комбінація обставин

Мита на імпорт у США, введені на початку квітня 2025 року, президента країни Дональда Трампа можуть змусити скасувати певні обставини. Серед них як внутрішні, так і зовнішні чинники.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, що може спонукати Трампа скасувати своє рішення. Аналіз базується на логічних припущеннях, економічних і політичних реаліях, а також на мотиваціях Трампа, які він демонструє.

Економічний тиск усередині США

Мета підвищення мит — захисту американської економіки та "відновлення справедливості" у торгівлі. Проте наслідки можуть бути протилежними, й ціни можуть зрости. Наприклад, через подорожчання імпортних комплектуючих для автовиробників чи споживчих товарів. Це може викликати невдоволення громадян та бізнесу. Під їхнім тиском Трамп міг би переглянути свою політику, щоб уникнути економічної рецесії чи інфляційного шоку.

Міжнародна реакція та заходи у відповідь

Світові економіки, такі як Китай, ЄС і Канада, пообіцяли вжити заходів у відповідь на мита Трампа. Якщо вони будуть значними (наприклад, на сільськогосподарську продукцію чи технології), це може стати ударом для експорту США. Якщо ринки продовжать падіння (як це сталося 3-4 квітня з індексами S&P 500 і Nasdaq), Трамп міг би скасувати мита.

Політичний тиск і переговори

Трамп схильний до укладання угод, і його син Ерік натякав, що країни, які першими домовляться, отримають переваги. Якщо ключові торговельні партнери, такі як Індія, В’єтнам чи Ізраїль, запропонують вигідні умови (наприклад, скасування власних мит на американські товари чи інвестиції в США), Трамп міг би піти на скасування мит. Також змусити главу США переглянути своє рішення міг би внутрішній тиск від Республіканської партії чи бізнес-лобі у Конгресі, якщо ті побачать негативний вплив мит на економіку.

Ринкова нестабільність

Тривожним сигналом для Трампа може стати падіння фондових ринків США після введення мит (наприклад, різке зниження Dow Jones, S&P 500 і Nasdaq 3-4 квітня). Якщо інвестори продовжать скуповувати безпечні активи (золото, облігації), а долар буде слабшати, імідж Трампа як "рятівника економіки" буде підірвано. Він може скасувати мита, щоб заспокоїти ринок.

Геополітичні компроміси

Трамп міг би використати скасування мит в рамках ширшої геополітичної стратегії. Якщо Китай чи ЄС погодилися б на поступки в інших сферах (наприклад підтримка США в протистоянні з Росією чи Іраном), президент Штатів міг би пожертвувати тарифами заради зовнішньополітичних перемог.

Внутрішні протести та громадська думка

Якщо через мита зростуть ціни на повсякденні товари, у США можуть виникнути масові протести. Трамп цінує свій рейтинг й в цьому випадку міг би піти на скасування мит.

Таким чином, змусити Трампа скасувати мита могла б комбінація економічного тиску (внутрішнього та міжнародного), успішні переговори з ключовими партнерами та необхідність стабілізувати ринки. Ймовірно, глава США представив би це як "перемогу" своєї жорсткої стратегії.

Тим часом, як розповідав "Телеграф", наразі Трамп продовжує нахвалювати свою тарифну політику, голосно заявляючи, що мита вже приносять Штатам великі гроші. Але водночас, якщо подивитися на графік ринку цінних паперів, можна побачити стрімке падіння показників.