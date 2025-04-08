Торгівельна війна загострюється. США запровадили ще більше додаткових мит на китайські товари

Це вже третя хвиля мит для КНР

США різко посилили торгівельний тиск на Китай, підвищивши загальні мита на китайські товари до 104%. Це вже третя хвиля тарифів, і Пекін пообіцяв "боротися до кінця".

Як повідомив кореспондент Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт, нові 50% мита набули чинності через відмову Китаю скасувати свої дзеркальні обмеження. За її словами, адміністрація Трампа дотрималася обіцянки, зробленої після попередніх етапів — 20% і 34% тарифів.

Відтепер імпорт китайських товарів в США значно подорожчає: за умовні $100 доведеться платити $204. Американські імпортери вже готуються до зростання витрат на електроніку, побутову техніку та інші споживчі товари. Деякі компанії можуть зменшити закупівлі в Китаї або почати шукати нових постачальників в інших країнах.

Китай відреагував жорстко: назвав крок США "шантажем" і заявив про готовність до довгострокового протистояння.

Паралельно міністр оборони США Гегсет оголосив, що американські військові кораблі вирушають до Панами для посилення безпеки в зоні каналу, де, за словами посадовця, "критично велика присутність китайських компаній" несе ризики шпигунства. Там наголосили, що Китай не брав участі в будівництві Панамського каналу та "не буде використовувати його як зброю".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Трамп викотив Європі нахабну умову в обмін на зниження тарифів і вона стосується енергетики.