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Торгівельна війна загострюється. США запровадили ще більше додаткових мит на китайські товари

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
США та Китай Новина оновлена 08 квітня 2025, 20:40
США та Китай. Фото Колаж "Телеграф"

Це вже третя хвиля мит для КНР

США різко посилили торгівельний тиск на Китай, підвищивши загальні мита на китайські товари до 104%. Це вже третя хвиля тарифів, і Пекін пообіцяв "боротися до кінця".

Як повідомив кореспондент Fox News Едвард Лоуренс із посиланням на прессекретарку Білого дому Керолайн Левітт, нові 50% мита набули чинності через відмову Китаю скасувати свої дзеркальні обмеження. За її словами, адміністрація Трампа дотрималася обіцянки, зробленої після попередніх етапів — 20% і 34% тарифів.

Відтепер імпорт китайських товарів в США значно подорожчає: за умовні $100 доведеться платити $204. Американські імпортери вже готуються до зростання витрат на електроніку, побутову техніку та інші споживчі товари. Деякі компанії можуть зменшити закупівлі в Китаї або почати шукати нових постачальників в інших країнах.

Китай відреагував жорстко: назвав крок США "шантажем" і заявив про готовність до довгострокового протистояння.

Паралельно міністр оборони США Гегсет оголосив, що американські військові кораблі вирушають до Панами для посилення безпеки в зоні каналу, де, за словами посадовця, "критично велика присутність китайських компаній" несе ризики шпигунства. Там наголосили, що Китай не брав участі в будівництві Панамського каналу та "не буде використовувати його як зброю".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Трамп викотив Європі нахабну умову в обмін на зниження тарифів і вона стосується енергетики.

Теги:
#США #Китай #Тарифи #Мита #Дональд Трамп