Тарифи – війна зі світом? Трамп гостро намагається виправдати мита, але ринок паперів котиться вниз

Американський лідер заявляє, що мита приносять гроші у величезних обсягах

Президент США Дональд Трамп продовжує нахвалювати свою глобальну тарифну політику, голосно заявляючи, що мито вже приносить Штатам великі гроші. Але водночас, якщо подивитися на графік ринку цінних паперів, можна побачити стрімке падіння показників.

Під час церемонії у Білому домі за підписанням указу про американську енергетику, виступаючи перед кількома десятками законодавців, членів кабінету міністрів, керівників галузі та шахтарів, Трамп висловився на захист тарифів, заявивши, що вони вже приносять 2 млрд доларів на день, пише BBC.

"Мита діють, а гроші течуть рікою в такому обсязі, якого ми ніколи не бачили", — сказав Трамп.

Крім того, як повідомляє CNN, під час Національного республіканського комітету Конгресу у Вашингтоні Трамп заявив, що його глобальна тарифна політика – це "війна з усім світом". Однак відразу він виправдався, заявивши, що це "зовсім не війна".

"Я дійсно думаю, що війна зі світом, яка зовсім не є війною, тому що лідери держав усі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато хто з них. Усі жорсткі переговорники", — стверджує президент

А поки що Трамп робить гучні заяви про мито і намагається всіма силами їх захищати від критики, ринок цінних паперів США показує стрімке падіння.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш як на 10%. Адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам та наполягає, що мита – це шлях економічної сили Америки. При цьому рішення Трампа про підвищення мит для всіх торгових партнерів болісно позначається на економіці самих Штатів. Найбільше у своїй страждають найменш захищені верстви нашого суспільства та навіть т.зв. "Середній клас".