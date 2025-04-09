Мита в США можуть скасувати? Трамп уже критикує тих, хто проти його плану

Республіканці розглядають можливість підтримки законопроекту про відміну введених президентом мит

У Сполучених Штатах Америки розпочався розкол думок через нову тарифну політику президента Дональда Трампа. При цьому американський лідер критикує членів Конгресу-республіканців, які намагаються надати Конгресу можливість не допустити його одностороннього введення мит.

Виступ президента у Національному республіканському комітеті Конгресу оголив розбіжності всередині Республіканської партії щодо жорсткої протекціоністської торгової політики адміністрації. Про це пише Axios.

За даними видання, більше десятка республіканців у Палаті представників розглядають можливість підтримки законопроєкта Дона Бекона (республіканець від Небраски) про скасування введених президентом мит через 60 днів, якщо Конгрес не ухвалить резолюцію про їх схвалення.

"Я бачу, як якийсь бунтівний республіканець, якийсь хлопець, який хоче покрасуватися, каже: "Я думаю, що Конгрес має взяти на себе переговори". Дозвольте мені сказати вам, ви не ведете переговори так, як я", — висловив обурення Трамп.

Американський президент додав, що розмови на Капітолійському пагорбі про обмеження його повноважень щодо введення мит "шкодять переговорам", додавши: "А потім фейкові новини хочуть їх посилити, і у них у жодному разі немає жодних шансів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як Трамп оголосив про нові мита, фондові біржі по всьому світу різко впали. Деякі індекси опустилися більш як на 10%. Адміністрація США відмовляється йти на поступки торговим партнерам та наполягає, що мита – це шлях економічної сили Америки. При цьому рішення Трампа про підвищення мит для всіх торгових партнерів болісно позначається на економіці самих Штатів. Найбільше у своїй страждають найменш захищені верстви нашого суспільства та навіть т.зв. "Середній клас".