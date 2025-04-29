"Умрут миллионы": Вэнс опять дал прогноз на войну России против Украины

Вице-президент вновь прогнозирует ядерную войну

В США считают, что Украина не сможет победить Россию, но боевые действия могут перерасти в ядерную войну. При этом там считают, что достигают постепенного прогресса в процессе достижения прекращения огня.

Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в разговоре с одним из лидеров движения MAGA Чарли Кирком. Запись разговора доступна на канале Кирка в Youtube.

По его словам, на данном этапе у россиян и украинцев есть совершенно разные требования относительно того, каким они видят завершение войны. Однако он отметил, что на сегодняшний день главным достижением стало то, что обе стороны очертили свои требования к завершению войны.

Вэнс добавил, что не может сказать наверняка, что США удастся "свести две стороны вместе", хотя и отметил, что есть некий оптимизм.

"Если это (война, — ред.) не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримных СМИ бытует странная идея, что если это продлится еще несколько лет, то россияне рухнут, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Это не та реальность, в которой мы живем", — сказал вице-президент США.

Вэнс выразил убеждение, что если война затянется, то это приведет к "краху обществ", поскольку обе страны имеют ужасные проблемы с демографией, а также "гибели еще миллионов человек".

"И это может перерасти в ядерную войну. Это нужно прекратить", — сказал он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп опроверг заявления СМИ, что якобы Вашингтон хочет признать Крым и ряд оккупированных территорий российскими.