І смішно, і сумно: міністра внутрішньої безпеки США пограбували у центрі Вашингтона

Невідомий білий чоловік у медичній масці спокійно зайшов до ресторану, забрав сумку Ноем та покинув будівлю без жодних перешкод

Міністра внутрішньої безпеки США трампістської адміністрації, Крісті Ноем, ввечері 20 квітня пограбували у самому центрі Вашингтона. Це сталося, коли Ноем вечеряла із родиною в ресторані Capital Burger.

Про це повідомило CNN із посиланням на власне джерело у правоохоронних органах. Безпеку міністра повинні були забезпечити співробітники Секретної служби, яка зазвичай охороняє перших осіб США, а центр Вашингтона вважається місцем, яке зазвичай непогано охороняється правоохоронцями.

Поки що не вдалося встановити, хто саме скоїв крадіжку. На відеозаписах, які вивчили правоохоронці, було видно, що невідомий білий чоловік у медичній масці спокійно зайшов до приміщення ресторану, забрав сумку Ноем та покинув будівлю без жодних перешкод. Зараз Секретна служба веде власне розслідування та намагається відстежити використання фінансових інструментів, які належали міністру.

"Злодій забрав водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, пропуск DHS (Department of Homeland Security), косметичку, незаповнені чеки та близько 3000 доларів США готівкою", – додало видання. Поки що невідомо, чи може цей інцидент якось вплинути на національну безпеку Сполучених Штатів, враховуючи високий ранг постраждалої.

Тим часом епічний скандал вирує у Пентагоні. 16 квітня стало відомо, що одного з провідних радників міністра оборони США, ветерана морської піхоти Дена Колдуелла, несподівано відсторонили від роботи. Його підозрюють у причетності до витоку інформації – так званий "сигналгейт", скандал із витоком даних листування в месенджері Signal, куди випадково додали редактора видання The Atlantic. Пізніше ЗМІ повідомили, що 16 квітня у рамках тієї ж справи було відсторонено Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга, а до нього – чиновника Пентагону Даріна Селніка.

19 квітня звільнені з посад чиновники – старший радник міністра оборони Ден Колдуелл, заступник керівника апарату міністра оборони з питань кадрової політики Дарін Селнік та керівник апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга Колін Керролл – виступили зі звинуваченнями на адресу міністерства оборони. Вони заявили, що неназвані посадові особи Пентагону нібито змусили звільнити Колдуелла, Селніка та Керролла своїми "безпідставними нападками", а репутацію цих трьох чиновників "обмовили".