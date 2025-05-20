Трамп може заплямувати свою репутацію й не тільки: що Україна має йому пояснити

Києву треба об'єднатися з європейцями, щоб переконати очільника Білого дома

Оскільки президент США Дональд Трамп не хоче тиснути на Росію, Україна має на пальцях пояснити йому про що йдеться і в чому його особисті ставки. Репутація Трампа може бути заплямована, а може статися навпаки – він увійде в історію як найкращий очільник держави. Все залежить від наступних кроків.

Про це в етері LIGAnet розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Україна повільно "петляє", але в правильному напрямку.

"Потрібно, щоб Трамп сказав Путіну: "Давай починаємо розмовляти". І ідея не в тому, що спочатку там припинення вогню, переговори. Трамп її просто не розуміє. Ми її можемо штовхати далі й це логіка, яка нам допомагає. Але Путін не хоче ніякого безумовного припинення вогню. Він навпаки хоче "повісити" переговори, як вони там кажуть, про першопричини війни", – сказав ексміністр.

Клімкін вважає, що Україна має сказати Трампу, що якщо він не хоче припинення вогню, то значить він хоче чогось іншого. Потрібно на пальцях пояснити президенту США про що йдеться і в чому його особисті ставки.

"І сказати, що якщо ми підемо на якісь путінські умови під його тиском, це призведе до набагато більшого вибуху. Причому в правосяжній перспективі ще за його каденції, можливо. І це, власне, затьмарить, а можливо заплямує все те, що він хоче, те, як його бачитимуть най-най президентом Сполучених Штатів", – пояснив дипломат.

За його думкою, Трамп має примусити Путіна визнати існування України та важливість її для США, оскільки вони мають там свої інтереси. Також він має пояснити Путіну, що Україна має бути незалежною та отримати можливість захищатися як вона хоче, а Штати теж будуть її захищати.

"Трамп не є фанатом НАТО взагалі та нашого членства, зокрема. Путін буде вимагати гарантії, і буде намагатися залишати "нереальність невизначеності", я б так сказав. Але Трамп має сказати, що б не трапилось, якими б не були переговори, Україна існує та Україна має визначити свій шлях у сфері безпеки, зовнішньої політики та власного захисту. І це для мене особисто важлива історія", – зазначив Клімкін.

Ексміністр стверджує, що якщо Трамп так скаже, це продемонструє його силу в очах американців і не тільки. Україна має пояснити це президенту США разом з європейськими партнерами.

За його словами, "ми рухаємося хоч і повільно, хоч і з якимись там петлями, але щонайменше в правильному напрямку".

Раніше колишній посол України у США Валерій Чалий заявив, що завершення війни Росії проти України найближчим часом не буде. У Москви ще вистачає ресурсів на продовження війни, а Україна не готова капітулювати на умовах Кремля.