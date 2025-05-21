Укр

Зеленский не ответил на звонок Трампа? Президент США нажаловался коллеге из Африки (видео)

Автор
Владислава Коваль
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Звонок Трампа Зеленскому
Звонок Трампа Зеленскому. Фото Коллаж "Телеграф"

Тогда Зеленский действительно находился в ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил, что пытался связаться с Владимиром Зеленским. Но не получил ответа, поскольку он находился в Южной Африке.

Об этом он рассказал на брифинге во время встречи с президентом ЮАР. Трамп выразил удивление: "Я позвонил Зеленскому, а они сказали: "Он в Южной Африке". Я спрашиваю: "Какого черта он делает в Южной Африке?"

Вероятно, речь идет о визите Владимира Зеленского в ЮАР, состоявшемся 24 апреля. Тогда украинский президент передал своему коллеге из Южно-Африканской Республики список из 400 украинских детей, которые сейчас против своей воли находятся в России.

"В результате мы столкнулись с ужасной проблемой — россияне похитили десятки тысяч детей с оккупированных территорий. Мы должны вернуть каждого из них, равно как и тысячи пленных, как военных, так и гражданских, которых годами содержат в тюрьмах РФ. ЮАР является солидером в глобальной коалиции по возвращению украинских детей, и я надеюсь, что президент ЮАР поможет нам в этом", — заявил Зеленский.

Кроме того, в ночь на 24 апреля российская армия совершила массированный обстрел Киева: крылатыми и баллистическими ракетами, а еще ударными беспилотниками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет соглашаться на временное прекращение огня в рамках урегулирования войны в Украине. По его словам, у России уже есть негативный опыт подобных сценариев и не считает их целесообразными.

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#Разговор #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Телефонный звонок