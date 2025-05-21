Росіяни образяться: у Трампа розповіли, чому не ввели санкції проти Москви

У Вашингтоні не думають, що пішли на поступки Москві

У США все ще не виключають ймовірності запровадження санкцій проти Москви, якщо не буде досягнуто прогресу у процесі мирного врегулювання між Росією та Україною. Йдеться про 500 процентних мит для країн, які купують російську нафту.

Про це розповів голова Держдепартаменту Марко Рубіо під час слухань у комітеті Сенату. Його слова наводить Financial Times.

"Якщо насправді стане зрозумілим, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і хочуть продовжувати війну, то цілком може дійти до цього моменту", — сказав Рубіо.

За його словами, США не вводять санкції тому, що інакше "росіяни перестануть з ними говорити". Зазначається, що сенатори-демократи звинуватили Рубіо та президента США Дональда Трампа в тому, що вони "підставили український народ", тоді як Володимир Путін "розіграв їх як скрипку".

Водночас Рубіо не погодився з цим і зазначив, що Путін не зміг домогтися жодної поступки — санкції все ще діють, а зброя надходить до України. При цьому він повторив слова, що війна Росії проти України не може досягти розв’язки на полі бою.

"Основна проблема в Україні полягає в тому, що Росія хоче того, чого вона не має і на що вона не має права, а Україна прагне того, що не може повернути військовим шляхом. Це суть проблеми", — сказав глава Держдепу.

Нагадаємо, що в Сенаті США було представлено законопроєкт про масштабні мита проти російських енергоносіїв, які можуть бути введені у разі відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Мита у розмірі 500% на всі товари будуть загрожувати тим державам, які купують російські нафту, газ, уран та вугілля.