Розкритикував лідер російської дипломатії і ЄС

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва більше не погодиться на тимчасове припинення вогню у процесі врегулювання війни в Україні. За його словами, Росія вже нібито мала досвід таких сценаріїв і більше не вірить у їхню доцільність.

Як зазначив Лавров, Кремль наче вже був готовий підписати мирні домовленості у Стамбулі в квітні 2025 року. Проте тоді, за його словами, угода зірвалася через вплив Заходу.

"Нам кажуть: "Давайте перемир’я – а там подивимось". Ні, ми вже були в цих історіях. Ми так більше не хочемо", – заявив він.

Російський міністр також різко розкритикував західних лідерів, зокрема Емануеля Макрона, Кіра Стармера та Урсулу фон дер Ляєн, звинувативши їх у "істеричному заклику" до США щодо посилення антиросійських санкцій.

Крім того, Лавров розкритикував ЄС і за введений 17-ий пакет санкцій проти Росії, ухвалення яких відбулося після "позитивної та продуктивної" розмови Путіна і Трампа, під час якої лідери позитивно оцінили перспективу роботи над "конкретними кроками до сталого врегулювання".

"Що зробив Євросоюз? Оголосив, що сімнадцятий пакет схвалено. Це означає, що вони хотіли ескалації кризи. Тобто вони сказали: "От так, ми послухали, але ми не побачили жодної підтримки перемир'я без попередніх умов, що дозволило б нам, європейцям, доозброїти Україну". Ось що їм треба", – заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що наступний раунд переговорів між Україною та Росією може пройти за участі представників Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Водночас точна дата зустрічі наразі не визначена.