"Володимире, припини!" Трамп дивно прокоментував російський удар по Києву

Пост викликав питання

Президент США Дональд Трамп відреагував на масований ракетний обстріл Києва та закликав зупинити удари.

Про це він написав у своєму пості на платформі TruthSocial. "Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не потрібно і дуже невчасно. Володимире, ПРИПИНИ. Щотижня гинуть 5000 солдатів. Давайте укладемо мирну угоду!".

Пост Дональда Трампа

Водночас у зверненні Трамп не уточнив, до якого саме Володимира він звертається. Логічно було б очікувати прямої вимоги до президента РФ Володимира Путіна, однак прізвище не згадується. Це може створити неоднозначність – особливо на тлі заяв самого Трампа, що саме слова Володимира Зеленського заважають процесу мирних переговорів.

У той самий час в Україні тривають рятувальні операції після удару, здійсненого в ніч із 23 на 24 квітня. Росія атакувала столицю крилатими ракетами "Калібр", балістичними ракетами та ударними дронами. За словами Володимира Зеленського, було випущено близько 70 ракет і майже 150 дронів. Загалом по країні — понад 80 поранених, у Києві загинуло щонайменше 9 осіб.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести особисту зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч може відбутися після його запланованого візиту до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.