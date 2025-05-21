Байдена критикував, а сам? Трамп потрапив у конфуз перед журналістами (відео)

Нещодавно він вихвалявся своїми розумовими здібностями

Дональд Трамп, який днями накинувся на Джо Байдена — свого попередника на посаді президента США, через його діагноз, потрапив у конфуз. Він вихвалявся, що отримав найвищі бали при проходженні когнітивного тесту, проте його поведінка ставить це під сумнів.

Відео дезорієнтованого Трампа опублікував Telegram-канал "Дзеркало тижня". Він загубився у просторі та пішов не в той бік після спілкування із журналістами. Ситуацію намагався врятувати спікер Палати представників США Майк Джонсон, направивши Трампа у потрібному напрямку.

Трамп вихвалявся своїми розумовими здібностями

Близько місяця тому Трамп заявив, що успішно пройшов тест щодо когнітивних здібностей. За його словами, він пройшов перевірку, оскільки "хотів бути трохи іншим, ніж Байден". Під час виборчої кампанії фізичне здоров’я Джо Байдена не раз ставало предметом нападок з боку Трампа.

Президент США хоч і молодший за свого попередника Байдена (82 роки), проте не набагато. 14 червня Трампу виповниться 79 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп злякався шифру з мушель. Ці цифри мають зловісний сенс.