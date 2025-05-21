"Путін виграв": яких двох цілей досяг Кремль розмовою з Трампом

Розмова лідерів США та РФ зміцнила позиції Кремля і дала Путіну привід уникнути санкцій, зберігши тиск на Україну

Нещодавня телефонна розмова Дональда Трампа та Володимира Путіна не дали позитивних результатів і не призвели до завершення вогню. Але водночас глава Кремля досяг як мінімум двох цілей: зберіг жорстку позицію з капітуляційними для України умовами та водночас створив ілюзію прагнення миру.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, цей дзвінок нічого позитивного для України не приніс.

"Об’єктивна оцінка цієї розмови – Путін виграв, Трамп йому підіграв. Це дуже тривожна й дуже небезпечна ситуація для України, але вона є такою, якою вона є. Немає жодних ознак просування до припинення вогню. Єдина людина, яка, ймовірно, залишилася задоволеною, – Путін. Він продовжує вигравати дипломатичну гру так, як сам цього хоче. І, як на мене, диктатор досяг щонайменше двох цілей: по-перше, він не змінює своїх принципів і стоїть на абсолютно неприйнятних для України капітуляційних умовах.

По-друге, розпочавши переговори, які очевидно не завершаться нічим добрим для України, він створює ілюзію прагнення до миру. І Трамп у цьому впевнений. Чи щиро? Важко сказати. Але гірше, якщо він дійсно вірить у щирість Путіна. Це типова радянська стратегія – ініціювати безрезультатні переговори для політичної вигоди та пропаганди, продовжуючи військові дії. Це дозволяє Путіну уникати нових санкцій. Трамп, як бачимо, піддався цій грі, навіть із задоволенням", — вважає посол.

Він додав, що підтримці Трампа Путіну вдалося підірвати єдиний та узгоджений підхід країн Заходу. Шамшур нагадав, що після зустрічі лідерів європейських країн у Києві вони заявили, що все координується зі Сполученими Штатами: якщо найближчими днями не буде припинення вогню – введуть наджорсткі санкції. Путін зневажливо відреагував, назвавши це нереалістичним, і відразу ж ініціював зустріч у Стамбулі.

"І Трамп одразу написав, що за цю можливість треба хапатися. Таким чином, зародження єдиного скоординованого підходу Заходу – завершилося. Путін задоволений, адже, як завжди, ефективно посилив розбіжності всередині західного табору", — пояснив співрозмовник.

Підсумовуючи посол, зазначив, що в результаті цієї розмови стало зрозуміло, що ставлення Трампа до Путіна — надзвичайно позитивне.

"Вони навіть обговорювали Меланію, онуків, і не хотіли закінчувати розмову. Також варто зауважити, що теми санкцій під час розмови не торкалися. Трамп натомість запропонував Росії якісь вигадані торгівельні та економічні проєкти", — підсумував посол.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після розмови з Трампом 19 травня Путін заявив, що припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей. У меморандум між Києвом та Москвою можуть увійти питання припинення вогню та принципи врегулювання. В Україні у відповідь клацнули Кремль по носу, заявивши, що припинення вогню не буде – щоправда, зробивши це неофіційно, заявивши експертів і політиків.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Трампом після його розмови з Путіним. За його словами, було порушено питання готовності США до більш серйозних кроків щодо Росії, на кшталт запровадження санкцій. Однак пізніше Трамп зробив заяву, що відмовляється вводити нові санкції проти Росії – йому, мовляв, видніше, що робити. Також Трамп вкотре наробив сумнівних заяв про Україну.